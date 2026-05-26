Grande partecipazione e spirito di solidarietà in provincia di Ragusa in occasione delle giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocomponenti in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana il 23 e 24 maggio, si è chiusa con un totale di 477 donazioni. Un risultato significativo […]
In provincia di Ragusa 477 donazioni di sangue in memoria di Falcone
26 Mag 2026 12:41
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI
Grande partecipazione e spirito di solidarietà in provincia di Ragusa in occasione delle giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocomponenti in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana il 23 e 24 maggio, si è chiusa con un totale di 477 donazioni.
Un risultato significativo che conferma la sensibilità del territorio ragusano e il valore della memoria civile tradotta in un gesto concreto a favore della collettività.
Nel dettaglio, le donazioni si sono suddivise in 327 unità di sangue intero, 141 plasmaferesi e 9 plasma-piastrinoaferesi, evidenziando un’ampia adesione anche a tipologie di donazione più specifiche e complesse.
Particolarmente rilevante anche la distribuzione per fasce d’età, che testimonia una partecipazione trasversale della popolazione. I donatori più giovani, tra i 18 e i 25 anni, sono stati 48, mentre il numero più consistente si registra nella fascia tra i 46 e i 55 anni con 130 donazioni. Significativa anche la partecipazione degli over 56, con 110 donazioni nella fascia 56-65 anni.
Fondamentale, ancora una volta, il ruolo delle sezioni AVIS del territorio, che hanno garantito una presenza capillare e organizzata. I numeri più alti si registrano nei centri di Ragusa e Vittoria, rispettivamente con 84 e 79 donazioni, seguiti da Scicli e Modica, a conferma di una rete associativa fortemente radicata nella provincia.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it