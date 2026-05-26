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Ragusa si conferma città più redditizia per l’investimento residenziale
26 Mag 2026 11:07
Ragusa si conferma la città più redditizia d’Italia per chi investe nel mercato immobiliare residenziale destinato all’affitto. Nel primo trimestre del 2026, infatti, la redditività lorda raggiunge il 10,7%, posizionando il capoluogo ibleo al vertice nazionale davanti a Trapani e Rovigo.
Il dato emerge da uno studio condotto da idealista, portale immobiliare tra i principali in Italia, che analizza il rapporto tra prezzi di acquisto e canoni di locazione per determinare il rendimento lordo degli immobili nelle diverse città.
A livello nazionale, la redditività media dell’acquisto di una casa da mettere a reddito si attesta al 9,5%, in crescita rispetto al 9,1% registrato a fine 2025 e in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. Un valore che continua a risultare nettamente superiore rispetto ai rendimenti offerti dai titoli di Stato decennali, fermi al 3,8%, confermando l’attrattività del mattone come forma di investimento.
Nel panorama italiano, i locali commerciali si confermano la categoria più redditizia con un rendimento medio del 12,4%, seguiti dagli uffici al 10,1%. In crescita anche il segmento dei box auto, che registra un incremento significativo fino all’8,6%, segnalando una rinnovata dinamicità in un comparto tradizionalmente stabile.
Per quanto riguarda il mercato residenziale, dopo Ragusa si posizionano Trapani con il 10,6% e Rovigo con il 9,8%. Sopra la media nazionale si collocano anche Perugia, Siracusa, Catania e Catanzaro, tutte città che confermano una buona capacità di rendimento per gli investitori.
Tra le grandi aree urbane, Palermo e Genova guidano la classifica con valori superiori alla media, mentre città come Milano, Bologna, Venezia e Firenze registrano rendimenti più contenuti a causa dei prezzi di acquisto elevati che comprimono la redditività.
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