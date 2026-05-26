Cambia la viabilità a Pozzallo per lavori anti-allagamento: stop al traffico in via dell’Arno fino al 3 giugno

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Cambiano viabilità e percorsi nel cuore di Pozzallo. Da oggi, 26 maggio, e fino al 3 giugno 2026 scatterà il divieto di transito veicolare in via dell’Arno, nel tratto compreso tra via Rapisardi e viale Papa Giovanni XXIII. Lo comunica il Comune di Pozzallo attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Ammatuna per consentire l’avvio di importanti lavori di mitigazione ambientale destinati a migliorare il sistema di smaltimento delle acque piovane.

Un intervento considerato strategico per la sicurezza urbana, soprattutto alla luce dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici.

Nel dettaglio, saranno installate nuove condotte dal diametro di 1,6 metri che andranno ad affiancare quelle esistenti, attualmente pari a soli 35 centimetri e ritenute ormai insufficienti a gestire grandi quantità d’acqua durante le forti piogge. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente il rischio di allagamenti che negli ultimi anni hanno spesso creato disagi in diverse zone della città.

Le modifiche alla circolazione interesseranno automobilisti, residenti e mezzi pubblici.

I veicoli provenienti da via Rapisardi potranno svoltare a sinistra sul lungomare Pietrenere oppure proseguire dritto lungo la stessa via Rapisardi. Chi arriverà invece da piazza Senia dovrà obbligatoriamente svoltare verso viale Giovanni XXIII, mentre i mezzi provenienti da via Papa Giovanni XXIII saranno obbligati a svoltare a destra.

Non solo. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà temporaneamente sospeso anche il servizio di fermata degli autobus in piazza Padre Pio. Le fermate saranno trasferite nelle aree di via Torino, viale Europa e viale Australia. Dal Comune arriva l’invito ai cittadini e agli automobilisti, anche non residenti, a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali percorsi alternativi per evitare rallentamenti e disagi.

“Un dovere eseguire questi lavori per rendere più sicura la nostra città nei prossimi anni”, ha sottolineato il sindaco Roberto Ammatuna, evidenziando come l’intervento rappresenti un investimento necessario per il futuro di Pozzallo.

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