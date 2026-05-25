Nuovo importante incarico all’ospedale “Maggiore” di Modica. Il dottor Guglielmo Piccione è stato nominato direttore della U.O.C. Cardiologia della struttura sanitaria modicana. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio, premiando un percorso professionale caratterizzato da competenza, esperienza e profondo radicamento nel territorio. La nomina […]
Il giornalista vittoriese Giuseppe Bascietto ha vinto il XXI Premio internazionale Livatino Saetta Costa a Perugia
25 Mag 2026 17:42
Il giornalista vittoriese Giuseppe Bascietto ha vinto il XXI Premio internazionale Livatino Saetta Costa per l’impegno sociale, la legalità e la lotta alla mafia. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Perugia.
Il premio, promosso dai genitori del giudice Rosario Livatino, uccio dalla mafia a Canicattì nel 1993, ha carattere itinerante e quest’anno è stato assegnato dalla città di Perugia.
Il premio – una menzione speciale – è stato assegnato a Bascietto con la seguente motivazione: “per le sue doti morali, il suo impegno sociale, la sua profonda coscienza civica e l’alto senso del dovere nell’impegno antimafia e nella promozione della legalità”
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