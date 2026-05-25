La biblioteca della Casa Gialla intitolata a Loredana Alfano. Il ricordo passa attraverso la condivisione ed il ricordo

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Alla fine, nel processo di ricostruzione dai danni causati dal ciclone Harry dello scorso mese di gennaio, la Casa Gialla chiude un primo cerchio. Quello della rinascita della biblioteca che le onde del mare avevano danneggiato e divorato nonostante i libri fossero custoditi negli scaffali. L’acqua entrata all’interno delle stanze della Casa Gialla sul molo, dove circa sessanta bambini trascorrono le ore extrascolastiche fra studio, giochi e formazione, aveva provocato tanti danni. La ricostruzione, grazie ad un aiuto collettivo che è stata di aiuto alle modeste forze dell’associazione della Casa Gialla sul Molo, sta dando i suoi frutti. Alla biblioteca sono state destinate le offerte in memoria di Loredana Alfano, la giovane estetista morta nello scorso mese di febbraio. “Insieme alla famiglia di Loredana, con cui abbiamo deciso di scrivere queste righe, desideriamo rivolgere ancora una volta a ciascuno di voi un sentito ringraziamento per esservi stretti in un abbraccio che non è stato dimenticato, e per ogni pensiero e contributo che in occasione della sua scomparsa è stato raccolto a favore della Casa Gialla. Ci tenevamo ad aggiornarvi. Già in quei giorni avevamo deciso che questo gesto avrebbe dato nuova vita alla biblioteca dell’associazione, distrutta durante l’uragano. Il ricordo di Loredana diventerà così un’eredità tangibile e preziosa, proprio com’era lei – viene annunciata così l’iniziativa dai proprietari – abbiamo pensato di dedicarle uno spazio speciale al suo interno, che grazie ai fondi raccolti potrà riprendere vita e arricchirsi di decine e decine di libri per ragazzi e ragazze, ognuno dei quali porterà un segno discreto del suo nome così che possa restare nel tempo, e la sua curiosità, la sua intelligenza e il suo amore per la vita continuare ad accompagnarci. Crediamo non ci sia modo migliore per onorare la sua memoria che investire nel futuro e nella fantasia delle nuove generazioni della nostra comunità: un luogo vivo, aperto a tutti, punto di riferimento per grandi e piccoli, che custodirà il suo nome non solo nei nostri cuori ma nella crescita di tanti ragazzi e ragazze. Siamo certi che ne sarebbe stata felice anche lei. Purtroppo i lavori di ricostruzione della Casa Gialla, e quindi anche l’allestimento della sua biblioteca, si stanno rivelando più lunghi e impegnativi del previsto. È anche per questo che il nostro aggiornamento arriva ora. Stiamo lavorando con cura perché lo spazio dedicato a Loredana possa aprire già quest’estate; se non sarà possibile, lo inaugureremo a settembre: vi terremo ovviamente aggiornati fino al momento in cui potremo condividere insieme questo nuovo inizio, nel suo nome. Ringraziandovi ancora dal profondo del cuore, la famiglia di Loredana e tutta la Casa Gialla”.

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