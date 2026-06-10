A Ragusa attivo il servizio estivo di raccolta differenziata: isole ecologiche mobili 7 giorni su 7 per turisti e attività

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Con l’avvio della stagione estiva entra nel vivo il servizio potenziato di raccolta differenziata dedicato alle attività ricettive, di somministrazione e, per modiche quantità, anche alle utenze domestiche. Un intervento pensato per rispondere all’aumento dei flussi turistici e garantire una gestione più efficiente dei rifiuti nei periodi di maggiore affluenza.

L’iniziativa punta a sostenere operatori e cittadini attraverso un sistema di conferimento più flessibile e capillare, con l’obiettivo di mantenere il decoro urbano e migliorare la qualità dei servizi ambientali sul territorio.

Isole ecologiche mobili attive tutti i giorni

Come comunicato attraverso la campagna informativa dell’app “Ragusa a Raccolta”, sono state attivate isole ecologiche mobili operative sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, con orari e punti di conferimento studiati per agevolare le diverse aree della città.

A Ragusa Ibla il servizio è disponibile in Largo San Paolo dalle ore 11:00 alle ore 14:00, mentre a Marina di Ragusa il punto di raccolta è attivo in Piazzetta di via Genova dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

Un modello organizzativo che punta a intercettare i bisogni di residenti, attività commerciali e visitatori, soprattutto nei mesi di maggiore pressione turistica.

Giuffrida: “Servizio costruito ascoltando il territorio”

L’assessore all’Ambiente Gianni Giuffrida ha sottolineato come il nuovo sistema rappresenti un potenziamento concreto della rete di raccolta cittadina.

“Con l’avvio di questo servizio estivo – ha dichiarato – andiamo a potenziare la nostra rete di raccolta. Abbiamo ascoltato le esigenze degli operatori e riteniamo che le isole ecologiche mobili siano lo strumento giusto per conciliare le loro necessità con il nostro obiettivo di una Ragusa pulita e all’avanguardia nella gestione dei rifiuti. Chiediamo la massima collaborazione per un’estate sostenibile e rispettosa del nostro patrimonio”.

Un modello di gestione sostenibile per la città turistica

Il servizio si inserisce in una strategia più ampia di gestione sostenibile dei rifiuti, pensata per le località a forte vocazione turistica come Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, che durante l’estate registrano un significativo aumento della produzione di rifiuti.

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