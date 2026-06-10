Sicurezza sul territorio di Scicli, richiesta al Governo: “Più militari e presidio costante”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Furti ed atti delinquenziali che, negli ultimi tempi, hanno fatto alzare l’asticina dell’attenzione in città. Con le forze di polizie impegnate in servizi di controllo in città e nelle zone rurali e della fascia costiera. Passaggi di militari che si notano e che danno fiducia. A sollevare, appena due giorni fa, il problema era stato il vice presidente del Consiglio comunale Andrea Di Benedetto facendosi portavoce del malessere raccolto nella comunità. Rassicurazioni arrivano dal commissario cittadino di Forza Italia, Enzo Giannone, che oltre ad esprimere “vicinanza ai cittadini che, a seguito dei recenti episodi di furti e atti criminosi verificatisi sul territorio, manifestano comprensibile preoccupazione per la sicurezza delle proprie famiglie e delle proprie attività” assicura che le forze dell’ordine, insieme all’Amministrazione comunale, si sono attivate per affrontare la situazione confrontandosi con le autorità competenti e contribuendo all’organizzazione di presidi e attività di controllo finalizzati a garantire maggiore sicurezza e serenità alla comunità – afferma Enzo Giannone – siamo certi che il lavoro sinergico tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini rappresenti la strada più efficace per contrastare fenomeni che destano allarme sociale. Per questo motivo, anziché alimentare polemiche, riteniamo necessario sostenere chi quotidianamente opera sul territorio con professionalità e spirito di servizio. Speriamo che le misure già intraprese possano produrre risultati concreti e contribuire a rafforzare ulteriormente la percezione di sicurezza nella nostra città.

Al presidente della Commissione Difesa, Nino Minardo, chiediamo che si faccia interprete presso il governo delle esigenze del nostro territorio, sostenendo ogni iniziativa utile a rafforzare la presenza dei militari e le attività di controllo sul territorio. Richiesta che diventa ancora più importante in vista della stagione estiva, periodo in cui l’incremento delle presenze turistiche e l’aumento della popolazione presente sul territorio rendono necessario un ulteriore potenziamento dei servizi di sicurezza, a tutela dei cittadini, dei visitatori e delle attività economiche locali”.

© Riproduzione riservata