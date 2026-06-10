Poesia in dialetto. Il premio Ignazio Buttitta alla sciclitana Giovanna Drago

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Per Giovanna Drago un altro riconoscimento nell’ambito della poesia in dialetto siciliano. A lei è stato assegnato il “Primo Premio Arte Cultura Siciliana Ignazio Buttitta” istituito dal “Centro Culturale Renato Guttuso” di Favara. E proprio a Favara il prossimo 27 giugno avverrà la consegna del premio. “E’ per me motivo di grande orgoglio. Non rappresenta soltanto un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un incoraggiamento a proseguire con passione e dedizione nel mio percorso di scrittura – commenta Giovanna Drago, attrice anche della compagnia teatrale “I Caturru” – premi come questo rafforzano la convinzione che la poesia abbia ancora la forza di emozionare, raccontare e custodire la memoria”. Nello scorso mese di dicembre per la poetessa sciclitana era stata premiata a Selinunte con la poesia “U mari ri notti” e la seguente motivazione ”La sua poesia si è distinta per la forza evocativa della lingua, la densità simbolica delle immagini e la capacità di restituire, attraverso la parola poetica siciliana, una visione intensa e autentica dell’esperienza umana e del paesaggio interiore, in piena coerenza con lo spirito del premio”.

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