Modica restituisce alla Regione quasi 149 mila euro dei “Buoni Libro”: ecco perché

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Una determina dirigenziale firmata il 24 luglio 2026 dal Settore Finanziario e Tributi del Comune di Modica dispone la restituzione di 148.647,90 euro all’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale. Si tratta di somme relative ai Buoni Libro che il Comune aveva ricevuto negli anni passati ma che non sono state utilizzate secondo la destinazione prevista.

La determina, la n. 1436 del 24 luglio 2026 rappresenta un passaggio tecnico resosi necessario dopo il dissesto finanziario dell’Ente e l’insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL).

Le somme fanno riferimento a tre vecchie determinazioni dirigenziali del 2021 e del 2023 relative ai contributi regionali destinati ai Buoni Libro.

Dal provvedimento emerge che quelle risorse non sono state incassate come entrate ordinarie del Comune, bensì erano fondi vincolati, cioè trasferimenti della Regione destinati esclusivamente a una specifica finalità: sostenere le famiglie attraverso il contributo per i libri di testo.

Poiché tali somme non sono state utilizzate per lo scopo previsto, devono essere restituite all’ente che le aveva erogate.

Dopo il dissesto finanziario deliberato dal Consiglio comunale il 30 gennaio 2025, la gestione dei debiti pregressi è passata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, insediatasi nel giugno scorso.

È stata proprio l’OSL, con deliberazione del 23 luglio 2026, ad autorizzare il pagamento della somma, ritenendo urgente procedere alla regolarizzazione della posizione contabile.

Il dirigente del Settore Finanziario ha quindi potuto assumere l’impegno di spesa e autorizzare il versamento dei 148.647,90 euro alla Regione Siciliana.

La determina precisa che il pagamento sarà effettuato utilizzando le somme previste nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, all’interno delle cosiddette partite vincolate.

In pratica, non si tratta di denaro sottratto ai servizi comunali attuali, ma di fondi già destinati alla regolarizzazione di partite contabili che il Comune era tenuto a sistemare.

L’obiettivo è chiudere una posizione rimasta aperta negli anni precedenti, restituendo alla Regione somme che, essendo vincolate, non potevano essere utilizzate per altre finalità. Nel frattempo, lo ricordiamo, molte famiglie modicane aspettano ancora il pagamento di questi buoni libro, mentre è in corso un’inchiesta sulla gestione dei fondi a carico della precedente amministrazione.

La determina conferma, inoltre, come il lavoro della Commissione Straordinaria di Liquidazione stia procedendo anche attraverso la verifica e la sistemazione di numerose partite contabili pregresse, passaggio indispensabile per il percorso di risanamento finanziario del Comune di Modica.

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