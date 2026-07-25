Roghi illegali e aria irrespirabile: scatta il sequestro a Scoglitti, denunciato proprietario denunciato del terreno

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Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nella lotta ai reati ambientali. L’obiettivo resta quello di contrastare il fenomeno delle cosiddette “fumarole”, i roghi illeciti di rifiuti che durante l’estate compromettono la qualità dell’aria, mettono a rischio la salute pubblica e causano pesanti disagi ai residenti delle aree interessate.

L’ennesima operazione ha portato al sequestro di un’area di circa 700 metri quadrati nelle campagne di Scoglitti, dove erano in corso incendi di rifiuti speciali. Un uomo di 46 anni, residente a Vittoria e proprietario del terreno, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di gestione non autorizzata di rifiuti e combustione illecita.

Il blitz all’alba nella contrada Alcerito

L’intervento è scattato alle prime luci dell’alba nella contrada Alcerito, una zona del territorio già nota alle forze dell’ordine per il ripetersi del fenomeno delle fumarole.

Determinante si è rivelato il supporto del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, che grazie al monitoraggio dall’alto ha consentito di individuare rapidamente l’area interessata dai roghi. La ricognizione aerea ha permesso ai militari della Stazione Carabinieri di Scoglitti di intervenire tempestivamente, sorprendendo un sito trasformato in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

Rifiuti agricoli e plastica in fiamme

All’arrivo dei Carabinieri erano in corso roghi di grandi cumuli di rifiuti speciali. Tra il materiale dato alle fiamme vi erano soprattutto scarti vegetali provenienti dalle lavorazioni serricole e ingenti quantità di plastica agricola dismessa, materiali che, una volta incendiati, possono sprigionare sostanze altamente inquinanti e potenzialmente nocive per la salute.

I militari hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente, e hanno disposto il sequestro preventivo dell’intero terreno interessato.

Denunciato il proprietario del terreno

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa il proprietario del fondo agricolo, un quarantaseienne di Vittoria, ritenuto il presunto responsabile della gestione illecita dei rifiuti e della loro combustione.

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