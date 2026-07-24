Colpito il cuore della solidarietà: vandali devastano il gazebo della Smile sulla spiaggia

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A chi poteva nuocere un gazebo nato in spiaggia per lo svolgimento del Campus estivo dell’associazione Smile dedicata alle problematiche della disabilità. Interrogativo d’obbligo fra perplessità e sdegno. Punto di riferimento per tante famiglie la “Smile” riesce a garantire un servizio quotidiano in favore dei portatori di handicap. La notte scorsa ignoti vandali hanno pensato di colpire danneggiando la struttura e colpendo nel cuore operatori, familiari e diversamente abili. “Il gazebo in spiaggia è nato per garantire un’area protetta, sicura ed una zona ombra ai nostri ragazzi durante il Campus Estivo in spiaggia – spiega Stefania Fiorilla – è nato come uno spazio di inclusione, pensato per permettere a tutti di vivere il mare e la spiaggia al riparo dal sole e in totale tranquillità. La notte scorsa, purtroppo, qualcuno ha deciso di rubare le nostre tende e di calpestare questo progetto. Non hanno sottratto solo del materiale tessile, ma hanno dimostrato una totale mancanza di rispetto per il lavoro dei nostri operatori e, soprattutto, per i bisogni di persone fragili. Un gesto vile, che necessita di una riflessione profonda. La spiaggia ed il gazebo che avevano realizzato al servizio del Campus non sono spazi da vandalizzare o da occupare senza regole. Sono luoghi di comunità, di vita e di dignità che tutta la cittadinanza dovrebbe difendere e rispettare”. Il gazebo era stato donato dal club service Kiwanis di Scicli lo scorso anno con il ricavato di una tombolata natalizia: la finalità era proprio per installarlo in spiaggia e dare ristoro ai ragazzi che frequentano il Campus estivo della Smile.

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