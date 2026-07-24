“Mala movida” sotto controllo a Marina di Ragusa: locale sanzionato per alcol ai minorenni

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Estate sotto osservazione a Marina di Ragusa, dove i Carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno intensificato le attività di controllo del territorio per garantire sicurezza, rispetto delle regole e maggiore vivibilità nelle aree della movida.

Le verifiche, concentrate soprattutto nelle ore serali e notturne, hanno riguardato in particolare il fenomeno della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, una delle principali criticità legate alla cosiddetta “mala movida”, che nei fine settimana può generare situazioni di rischio per i giovani e disagi per residenti e turisti.

Controlli nei locali: scatta la sanzione per alcol somministrato a minorenni

Tra i numerosi esercizi controllati dai militari dell’Arma, uno è stato sanzionato dopo essere stato sorpreso a somministrare bevande alcoliche a un gruppo di ragazze minorenni.

Nei confronti del locale è stata applicata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di eventuale recidiva, la normativa prevede anche la possibilità di arrivare alla sospensione temporanea dell’attività.

L’intervento rientra in una strategia più ampia finalizzata a prevenire comportamenti che possano mettere in pericolo soprattutto i più giovani e a contrastare gli eccessi legati alla vita notturna.

Nel mirino anche il rispetto delle ordinanze sul decoro urbano

L’attività dei Carabinieri ha riguardato anche il rispetto delle ordinanze sindacali in vigore nelle zone balneari del territorio comunale.

Particolare attenzione è stata rivolta al divieto di consumazione di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e latta durante le ore serali e notturne. Una misura pensata per prevenire episodi di degrado, abbandono di rifiuti e possibili situazioni di pericolo negli spazi pubblici maggiormente frequentati.

L’obiettivo è garantire una maggiore tutela del decoro urbano e una convivenza più ordinata tra chi frequenta il litorale e chi vive quotidianamente nelle zone interessate.

Monopattini e biciclette sotto controllo nelle aree pedonali

Nel corso dei servizi sono stati effettuati anche numerosi controlli sulla mobilità urbana, con particolare attenzione alla circolazione di biciclette e monopattini all’interno delle aree riservate esclusivamente al passeggio pedonale.

I militari hanno verificato il rispetto delle nuove disposizioni previste dal Codice della Strada per i veicoli di mobilità elettrica, tra cui gli obblighi relativi a casco, contrassegno identificativo e assicurazione.

Le irregolarità riscontrate hanno portato all’applicazione delle sanzioni previste nei confronti dei trasgressori.

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