Pistola clandestina nascosta addosso: arrestato 29enne a Comiso

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Un controllo di polizia si è trasformato in un arresto a Comiso, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno fermato un 29enne comisano ritenuto responsabile del reato di porto di arma clandestina. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica a salve modificata illegalmente e di munizioni alterate, elementi che hanno fatto scattare il sequestro dell’arma e il provvedimento restrittivo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso di un’attività di controllo sul territorio, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso hanno sottoposto il giovane a una perquisizione personale. Durante gli accertamenti è stata rinvenuta una pistola semiautomatica a salve che, secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate, era stata modificata attraverso la manomissione della canna e di alcune caratteristiche meccaniche.

L’arma risultava inoltre priva di matricola, circostanza che ne ha determinato la classificazione come arma clandestina. Oltre alla pistola, i poliziotti hanno trovato anche quattro cartucce calibro 7,65 Browning modificate, anch’esse sottoposte a sequestro insieme al relativo munizionamento.

L’intervento degli agenti ha permesso quindi di sottrarre alla disponibilità dell’uomo un’arma alterata e potenzialmente pericolosa, avviando gli ulteriori accertamenti previsti dalla procedura giudiziaria.

Dopo il completamento delle formalità di rito, il 29enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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