Incidente sul ponte dell’Ippari: muore Loriana Puglisi. Santa Croce si ferma per lutto

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Un pomeriggio drammatico ha sconvolto il territorio ibleo. Un violento scontro frontale tra una Volkswagen Golf e una Opel, avvenuto sul nuovo ponte ricostruito sul fiume Ippari lungo la Strada Provinciale 18 che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, è costato la vita ad Loriana Puglisi, 65 anni. Il ponte era stato inaugurato appena un mese fa, dopo un lungo intervento di ricostruzione che aveva restituito un collegamento strategico tra i due comuni.

Lo schianto sulla SP 18

L’impatto tra le due vetture si è verificato nel pomeriggio lungo uno dei tratti più trafficati della SP 18. La violenza dello scontro non ha lasciato scampo a Loriana Puglisi, deceduta sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’altro conducente coinvolto, un uomo di 59 anni, è rimasto gravemente ferito. Dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Dolore e sgomento per la scomparsa di Loriana Puglisi

La notizia della morte di Loriana Puglisi si è rapidamente diffusa tra Vittoria e Santa Croce Camerina, suscitando profondo cordoglio in tutta la comunità. La donna era molto conosciuta e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici e concittadini.

Nelle prossime ore saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause che hanno provocato il terribile impatto. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il Comune annulla gli eventi in segno di lutto

In seguito alla tragedia, l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina ha deciso di annullare tutte le manifestazioni in programma nella serata del 23 luglio. Non si sono svolti nè il concerto dei Marenero previsto a Punta Secca né la serata danzante organizzata a Casuzze.

Attraverso una nota ufficiale, il Comune ha spiegato che la decisione è stata assunta «in segno di lutto e rispetto per la famiglia Puglisi». Le iniziative saranno recuperate in una data che verrà comunicata successivamente.

Incidente a Vittoria oggi: muore una donna- Ragusa Oggi

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