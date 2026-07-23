Gaetano Mauro passa all’Mpa. Questo venerdì l’annuncio con Raffaele Lombardo. E cresce l’ipotesi di una candidatura a sindaco

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RAGUSA – Gaetano Mauro aderisce al Movimento per l’Autonomia. L’ufficializzazione arriverà domani, venerdì mattina, nel corso della conferenza stampa convocata dal presidente dell’Mpa, Raffaele Lombardo, ma la “nuova adesione” annunciata solo genericamente nel comunicato diffuso dal partito è quella del giovane esponente politico ragusano. Un’adesione che da giorni è sulla bocca di tutti.

Un ingresso che non passa inosservato e che potrebbe rappresentare il primo tassello di una strategia più ampia in vista delle prossime elezioni amministrative.

Mauro approda nell’Mpa dopo avere lasciato Forza Italia, con cui si era consumata una rottura politica. Un passaggio che segna l’inizio di una nuova fase del suo percorso e che lo porta ad affiancare Raffaele Lombardo, già presidente della Regione Siciliana e tra i protagonisti più longevi e influenti della politica siciliana.

Negli ultimi anni Gaetano Mauro aveva preso parte al progetto politico che sosteneva la candidatura a sindaco di Riccardo Schininà (oggi segretario comunale del PD) attraverso la lista “Generazione”. Un’esperienza che, però, non ebbe seguito dopo l’esito delle amministrative a favore dell’attuale sindaco Peppe Cassì (prima indipendente e oggi Forza Italia). Parallelamente, Mauro ha sempre mantenuto una posizione di netta opposizione nei confronti dell’attuale sindaco Cassì, senza che il successivo approdo di quest’ultimo in Forza Italia modificasse gli equilibri politici. Anzi, anche durante la comune appartenenza al partito azzurro, le distanze tra i due sono rimaste evidenti, fino all’uscita di Mauro da Forza Italia.

L’adesione all’Mpa arriva proprio mentre il movimento autonomista si prepara a rilanciare la propria presenza in provincia di Ragusa. Domani, insieme a Lombardo, saranno presenti gli assessori regionali Francesco Colianni ed Elisa Ingala, i deputati Fabio Mancuso e Giuseppe Lombardo, il sindaco di Acate Gianfranco Fidone, l’avvocato Giulia Artini e l’imprenditore Angelo Galifi (candidato a sindaco di Ispica, ma non eletto). Il messaggio politico è chiaro: costruire una nuova classe dirigente territoriale, puntando su amministratori, professionisti e quarantenni.

Un “prossimo” quarantenne proprio come Gaetano Mauro (tra l’altro figlio “d’arte”, il padre è il senatore Giovanni Mauro), che punta ad avere un maggior spazio politico in città. Per l’evento in programma domani ha lanciato una serie di inviti personali su whatsapp così da infoltire la platea e sancire la sua adesione al movimento di Lombardo. Un Mpa che non è di certo il nuovo che avanza ma del resto è così un po’ per tutti i partiti.

Ma il vero interrogativo che già anima il dibattito politico è un altro: Gaetano Mauro sarà il candidato sindaco dell’Mpa alle prossime amministrative di Ragusa? Su questo le voci di corridoio sono numerose e tutte possibiliste.

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale e la conferenza stampa di questo venerdì, almeno sulla carta, è dedicata esclusivamente alla presentazione del nuovo corso del partito e all’annuncio della nuova adesione non specificata, ma appunto è la sua. Tuttavia, negli ambienti politici cittadini questa ipotesi circola con sempre maggiore insistenza. L’ingresso di Mauro nel Movimento per l’Autonomia viene infatti interpretato da molti come qualcosa di più di un semplice cambio di partito e potrebbe rappresentare il primo passo verso un progetto politico costruito in vista della corsa a Palazzo dell’Aquila.

Se così fosse, lo scenario politico ragusano inizierebbe a delinearsi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale, aggiungendo un nuovo protagonista alla partita per la successione a Peppe Cassì. Per le risposte ufficiali bisognerà attendere ancora. Intanto, però, una certezza c’è: Gaetano Mauro riparte dall’Mpa di Raffaele Lombardo. O forse l’Mpa, almeno a Ragusa, riparte da Mauro.

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