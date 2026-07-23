Incidente stradale a Donnalucata: due i feriti

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L’impatto, nella mattinata di oggi, in pieno centro storico a Donnalucata. Proprio nell’intersezione fra la via Perello ed una traversa che si immette su via Pirandello poco distante dal porticciolo e dal mercato del pesce, si sono scontrate due autovetture, una Ford Puma ed una Fiat Panda che hanno riportato seri danni. Uno scontro violento avvenuto per cause in corso di accertamento, con la Polizia Locale intervenuta sul posto che si trova vicino all’arena cinematografica della borgata sciclitana. Feriti i due occupanti i mezzi. Le condizioni cliniche sono al vaglio dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica dove le due persone sono state trasportate a bordo di ambulanze.

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