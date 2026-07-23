Cocaina nascosta e pronta per lo spaccio: blitz dei Carabinieri tra Modica e Scicli, due arresti

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Un’importante operazione antidroga ha interessato il territorio modicano nelle ultime ore, con due distinti interventi dei Carabinieri della Compagnia di Modica che hanno portato all’arresto di due persone, al deferimento di un terzo soggetto e al sequestro complessivo di oltre 130 grammi di cocaina, hashish e materiale destinato al confezionamento delle dosi.

Cocaina nascosta addosso: arrestato un 19enne allo svincolo A18 Ispica-Pozzallo

Il primo intervento è scattato nella notte del 17 luglio allo svincolo autostradale A18 Ispica-Pozzallo. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Pozzallo, hanno fermato un’autovettura con quattro giovani a bordo.

Durante il controllo, l’atteggiamento del conducente, un 19enne del posto, ha insospettito i militari che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire 110 grammi di cocaina accuratamente nascosti sulla sua persona.

Nel bagagliaio dell’auto è stata inoltre trovata una mazza da baseball, successivamente sottoposta a sequestro.

Le verifiche sono state estese anche all’abitazione del giovane, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore grammo di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento nella disponibilità del padre, un 54enne denunciato in stato di libertà.

Durante la stessa perquisizione sono stati trovati anche 14 grammi di hashish appartenenti a un altro giovane convivente, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Il 19enne è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo l’udienza di convalida, il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato quindi trasferito presso la struttura penitenziaria.

Blitz a Sampieri con i cani antidroga: arrestato un 28enne

Un secondo intervento è stato portato a termine nella mattinata del 18 luglio nel territorio di Scicli dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica, con il supporto dell’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi.

Il controllo ha riguardato un 28enne residente nella frazione di Sampieri. Grazie anche al fiuto dei cani antidroga, i militari hanno individuato sostanza stupefacente nascosta nel motociclo utilizzato dall’uomo.

All’interno del vano portadocumenti sono stati trovati circa 1,60 grammi di cocaina già suddivisi in dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare altri 26 grammi della stessa sostanza, oltre a bilancini di precisione e strumenti utilizzati per il confezionamento.

Il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida, nei suoi confronti è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.

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