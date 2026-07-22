Svolta nelle indagini per gli incendi a Modica: arrestato un 23enne

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Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Modica con l’accusa di essere il presunto responsabile di uno degli incendi che nelle ultime ore hanno minacciato la città, arrivando a lambire alcune aree urbane e mettendo a dura prova l’intervento dei soccorritori.

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco, impegnati nelle complesse operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme.

Individuato vicino a un focolaio sulla collina Monserrato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, di origine magrebina, è stato individuato nei pressi di un focolaio sviluppatosi sulla collina Monserrato, una delle aree interessate dall’emergenza incendi.

La sua presenza sul posto e gli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti hanno indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.

Le verifiche investigative avrebbero evidenziato gravi indizi di coinvolgimento nell’innesco del rogo, consentendo agli investigatori di procedere con l’arresto.

Contestato il tentato incendio boschivo

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 23enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria con l’accusa di tentato incendio boschivo.

Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dove rimane a disposizione della competente Autorità giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi dell’indagine.

Decisiva la collaborazione tra Polizia e Vigili del Fuoco

L’operazione rappresenta il risultato della stretta collaborazione tra il personale dei Vigili del Fuoco, impegnato sul fronte operativo per contenere le fiamme, e gli investigatori del Commissariato di Modica, che parallelamente hanno avviato le indagini per individuare i responsabili degli incendi.

L’attività congiunta ha consentito di intervenire rapidamente, assicurando alla giustizia il presunto autore del rogo mentre l’emergenza era ancora in corso.

Proseguono gli accertamenti

Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento del giovane in altri episodi incendiari registrati nella zona e per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

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