Lite in via Messina a Scoglitti: una persona ferita da un coltello alla spalla e alla gamba

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Lite ieri sera in via Messina a Scoglitti. Due persone sono venute alle mani e uno dei due ha riportato delle ferite, per fortuna non gravi. Le ferite sarebbero state provocate da un coltello o da un’altra arma da taglio,. L’uomo è stato medicato alla Guardia Medica di Scoglitti. Aveva ferite a una gamba e alla spalla. Sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto e individuare l’altra persona coinvolta nella lite.

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