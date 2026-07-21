Nuovo importante incarico per la sanità iblea. L’ASP di Ragusa ha conferito al dottor Benedetto Maurizio Celesia l’incarico quinquennale di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e Tropicali del presidio ospedaliero di Modica, al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. La nomina porta alla guida della struttura modicana un professionista con una […]
Lite in via Messina a Scoglitti: una persona ferita da un coltello alla spalla e alla gamba
21 Lug 2026 12:50
Lite ieri sera in via Messina a Scoglitti. Due persone sono venute alle mani e uno dei due ha riportato delle ferite, per fortuna non gravi. Le ferite sarebbero state provocate da un coltello o da un’altra arma da taglio,. L’uomo è stato medicato alla Guardia Medica di Scoglitti. Aveva ferite a una gamba e alla spalla. Sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto e individuare l’altra persona coinvolta nella lite.
© Riproduzione riservata