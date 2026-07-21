Villa Penna apre le sue porte: Scicli riscopre il suo gioiello nascosto tra storia e bellezza

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Con raduno alle 18 la visita guidata dalla dottoressa Roberta Ficili rappresenta un momento di conoscenza diretta di uno dei luoghi simboli della città di Scicli che, per la sua non centralità nel centro storico, rimane sempre appartata rispetto agli spazi di cui essa gode. Villa Penna è definita uno dei luoghi iconici della città rappresentando da sempre un luogo in cui storia, architettura e identità si intrecciano. In cui la città si rivede ed alla quale hanno lavorato diversi studiosi e ricercatori cercando di costruirne la storia ed il patrimonio, anche arboreo, che la caratterizza. L’iniziativa è della Fondazione Confeserfidi. “E’ un appuntamento speciale – spiega la dottoressa Paola Dantoni, – un appuntamento con il quale andiamo a promuovere in questa estate quasi a suggello degli eventi che hanno caratterizzato le stagioni di Tesi senza Antitesi. Stagioni che hanno attraversato anche la nostra città, raccontandone storie e luoghi. Fra queste, il lavoro che la dottoressa Ficili ha dedicato a Villa Penna abbiamo voluto concretarlo con questa visita guidata con ingresso da via Dante Alighieri al civico 23. Una visita gratuita ed una passeggiata all’interno di un luogo che ha tanto da raccontare e da scoprire”.

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