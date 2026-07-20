È ancora emergenza a Modica: Monserrato torna a bruciare

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Non c’è pace per la Pineta di Monserrato a Modica, dove la situazione torna a farsi preoccupante a causa di un nuovo fronte di incendio che ha ripreso vigore nelle ultime ore. Le raffiche di vento stanno alimentando i focolai ancora attivi, rendendo più complesso il lavoro delle squadre impegnate nello spegnimento e nel controllo dell’area.

L’incendio, che ormai da quattro giorni interessa la zona collinare di Monserrato, continua a rappresentare una seria minaccia per uno dei principali polmoni verdi della città. Il rogo si sta sviluppando tra la collina di Monserrato e via Fiumara, dove si stanno registrando nuove riprese delle fiamme. A lavoro anche gli elicotteri.

Fiamme visibili anche dal centro di Modica

Il nuovo allarme ha riportato alta l’attenzione su un territorio già duramente provato dall’emergenza incendi. Il fumo e le lingue di fuoco sono visibili anche dal centro abitato di Modica, suscitando preoccupazione tra residenti e cittadini che da giorni seguono con apprensione l’evolversi della situazione.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e il personale della Forestale, impegnati nel presidio costante dell’area per individuare i punti più critici e impedire che il vento possa favorire una nuova propagazione delle fiamme.

Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da vento intenso e temperature elevate, stanno rendendo particolarmente difficile il completo spegnimento dei focolai. Anche quando le fiamme sembrano diminuire, infatti, nuovi punti di combustione possono riattivarsi rapidamente.

Squadre di emergenza al lavoro per evitare nuovi danni

Le operazioni proseguono senza sosta con il monitoraggio dell’intera zona interessata dal rogo. L’obiettivo principale resta quello di mettere in sicurezza il territorio, proteggere la vegetazione e scongiurare ulteriori danni al patrimonio naturale.

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