Svolta nelle indagini sull’incendio di Monserrato a Modica: fermato un uomo, si cercano eventuali complici

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Svolta nelle indagini sul devastante incendio che per giorni ha messo in ginocchio la collina di Monserrato e tenuto con il fiato sospeso l’intera città di Modica.

E’ stato confermato dalla Polizia di Stato il fermo di un uomo di nazionalità straniera, ritenuto, allo stato delle indagini, il presunto responsabile dell’incendio che ha devastato l’area. La notizia, circolata già dalla serata di ieri, trova dunque una prima conferma ufficiale, anche se gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’attività in corso.

L’ uomo non avrebbe agito da solo. Gli inquirenti stanno infatti verificando la possibile presenza di altri soggetti che avrebbero contribuito ad alimentare i roghi durante questa lunga settimana di emergenza che ha devastato ettari di vegetazione, richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi e messo a rischio abitazioni, infrastrutture e impianti presenti sulla collina di Monserrato.

Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, individuare eventuali responsabilità e accertare se dietro i numerosi focolai vi sia stata un’azione coordinata.

© Riproduzione riservata