A Vittoria maltrattamenti in famiglia: 29enne raggiunto da divieto di avvicinamento

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La Polizia di Stato di Vittoria ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un 29enne vittoriese, indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno dato attuazione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, che ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il provvedimento prevede che il 29enne non possa avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e che debba mantenere una distanza minima di 1.000 metri. È stato inoltre disposto il divieto di comunicare con la persona offesa attraverso qualsiasi mezzo: telefono, messaggi, posta elettronica e social network.

A tutela del rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria è stata anche applicata la misura del controllo elettronico, attraverso l’utilizzo del dispositivo previsto dalla normativa.

L’intervento della Polizia di Stato rientra nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati contro le persone e, in particolare, alle condotte di violenza e maltrattamento all’interno del contesto familiare.

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