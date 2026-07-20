Torna la ZTL a Marina di Ragusa: scattano le limitazioni al traffico nei weekend

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Con l’arrivo del periodo di maggiore affluenza turistica, Marina di Ragusa si prepara a vivere un’altra estate all’insegna della mobilità sostenibile. Da sabato entrerà ufficialmente in vigore la Zona a Traffico Limitato stagionale, un provvedimento pensato per migliorare la vivibilità del lungomare e del centro nelle ore serali, quando migliaia di residenti e turisti affollano le vie della frazione balneare.

L’annuncio è stato confermato dall’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, che ha ricordato come il calendario della ZTL fosse già stato illustrato nei precedenti incontri pubblici e ribadito durante l’ultimo Consiglio comunale.

ZTL attiva nei weekend fino a fine estate

La limitazione al traffico interesserà esclusivamente i veicoli non autorizzati e sarà operativa ogni sabato e domenica.

Nella zona B “Tindari-Centro” il divieto di accesso sarà in vigore dalle ore 20 alle ore 3 del mattino, mentre nella zona C “Malta” la ZTL resterà attiva dalle ore 20 fino alle ore 6.

L’unica eccezione riguarda la settimana di Ferragosto, periodo di massimo afflusso turistico, durante la quale le limitazioni saranno applicate tutte le sere.

Per evitare equivoci, ai varchi elettronici sarà sempre visibile la scritta luminosa “ZTL chiusa” in rosso, che indicherà il divieto di accesso ai veicoli privi di autorizzazione.

Chi può entrare nella ZTL

L’accesso continuerà a essere consentito ai possessori di regolare pass. Potranno circolare all’interno delle aree soggette a limitazione i residenti, i domiciliati e i rispettivi congiunti, i proprietari di immobili e i componenti del loro nucleo familiare, i titolari, gestori e dipendenti delle attività economiche, i professionisti che devono svolgere la propria attività lavorativa, i corrieri, gli operatori del servizio di consegna a domicilio, gli ospiti delle strutture ricettive, le persone con ridotte capacità motorie e i veicoli elettrici.

I motocicli potranno invece accedere liberamente nelle zone B e C anche senza autorizzazione.

Come richiedere il pass

L’assessore Giovanni Gurrieri ha precisato che chi è già in possesso del pass rilasciato nella scorsa stagione non dovrà effettuare alcuna nuova richiesta.

Per tutti gli altri sarà possibile richiedere il pass, sia permanente che temporaneo, attraverso il portale dedicato del Comune di Ragusa. La procedura è interamente digitale e guidata da un tutorial.

Un aspetto particolarmente importante riguarda la validità della domanda: una volta inviata la richiesta online con la documentazione prevista, questa assume immediatamente valore di autorizzazione provvisoria fino alla conclusione delle verifiche da parte degli uffici comunali.

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