Comiso tra i Comuni siciliani con più incassi da multe per eccesso di velocità: oltre 307 mila euro nel 2025

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L’eccesso di velocità continua a essere una delle principali cause di incidenti stradali e uno dei comportamenti più sanzionati dagli automobilisti italiani. A confermarlo è l’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici dei Comuni italiani, dalla quale emerge che nel 2025 i Comuni siciliani hanno incassato complessivamente oltre 10,5 milioni di euro grazie alle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, elevate attraverso autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione.

Tra i dati che attirano maggiormente l’attenzione c’è quello della provincia di Ragusa, dove Comiso si colloca tra i primi dieci Comuni dell’Isola per proventi derivanti dalle multe per eccesso di velocità, confermandosi una delle realtà siciliane con il maggior numero di sanzioni registrate.

Comiso settima in Sicilia per incassi da autovelox

Con un incasso complessivo di 307.307 euro, Comiso occupa il settimo posto nella graduatoria regionale stilata da Facile.it, precedendo realtà ben più popolose e confermando come il controllo della velocità rappresenti uno strumento significativo nella gestione della sicurezza stradale sul territorio.

Davanti alla città casmenea figurano Palermo, che guida la classifica con oltre 4,2 milioni di euro, Messina con quasi 2 milioni e Catania con oltre 618 mila euro. Seguono San Giuseppe Jato, Castellammare del Golfo e Francofonte, mentre alle spalle di Comiso si trovano Monreale, Letojanni e Torrenova.

Il dato assume particolare rilievo considerando che Comiso è l’unico Comune della provincia di Ragusa presente nella top ten regionale.

Sicurezza stradale o fare cassa? Il dibattito resta aperto

Ogni anno il tema degli autovelox divide l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi considera questi strumenti indispensabili per ridurre la velocità e prevenire incidenti, dall’altra chi li interpreta come un mezzo per incrementare le entrate delle amministrazioni comunali.

I numeri, tuttavia, raccontano anche un’altra realtà: l’eccesso di velocità continua a rappresentare uno dei principali fattori di rischio sulle strade italiane e siciliane. Non a caso oltre una multa su tre elevata per violazione del Codice della Strada riguarda proprio il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Estate, sulle strade aumenta il rischio di incidenti

L’analisi arriva proprio nel periodo in cui milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG, saranno oltre 15 milioni gli italiani che quest’estate sceglieranno l’automobile per raggiungere la propria destinazione.

L’aumento del traffico rende inevitabilmente più delicato il tema della sicurezza stradale.

Gli ultimi dati Istat evidenziano infatti che nei mesi di giugno, luglio e agosto si concentra il 28% degli incidenti stradali con feriti registrati nell’arco dell’anno. A livello nazionale si contano oltre 48 mila sinistri, con il mese di luglio che registra il numero più elevato di incidenti.

Anche la Sicilia segue lo stesso andamento. Nei tre mesi estivi sono stati registrati 3.279 incidenti con lesioni alle persone, pari al 29% del totale regionale, mentre luglio si conferma il mese più critico con 1.175 sinistri.

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