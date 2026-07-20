Cambio al vertice della Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Il dottor Claudio Caputo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia, dopo il conferimento dell’incarico quinquennale al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. Una nomina che punta a dare continuità al percorso di crescita del reparto e a rafforzare il […]
A Vittoria il drone scopre i roghi illegali: blitz notturno contro le fumarole, individuati due responsabili
20 Lug 2026 12:58
La lotta alle fumarole e agli incendi illegali di rifiuti agricoli entra in una nuova fase a Vittoria. Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, un’operazione straordinaria della Polizia Locale di Vittoria, in collaborazione con la Protezione Civile, ha portato all’individuazione di due roghi abusivi e all’identificazione dei responsabili.
Un intervento ad alta tecnologia che ha visto per la prima volta un utilizzo massiccio di strumenti avanzati per monitorare il territorio e individuare dall’alto le anomalie termiche riconducibili alle combustioni illecite.
Droni termici e controlli notturni: così Vittoria dà la caccia ai roghi abusivi
L’operazione è stata coordinata sul campo dal comandante della Polizia Locale Alessandro Basile e ha coinvolto diverse pattuglie impegnate in un’attività di controllo capillare.
Determinante è stato il supporto della Protezione Civile, coordinata dall’assessore con delega alla Protezione Civile Giuseppe Nicastro, e del Gruppo 107 diretto da Giovanni Buonvicino, che ha messo a disposizione un drone di ultima generazione dotato di:
telecamere termiche, sensori a infrarossi, telemetro laser e sistema di zoom ad alta precisione.
Una tecnologia che ha consentito di sorvegliare vaste aree agricole durante le ore notturne, individuando rapidamente fonti di calore e possibili incendi nascosti nelle campagne.
Dal litorale alle contrade agricole: controlli su un territorio vastissimo
Il servizio ha interessato inizialmente il litorale della Riviera Lanterna e di Cammarana, per poi estendersi nelle principali aree rurali del territorio vittoriese.
Le squadre hanno monitorato le contrade: Anguilla, Zafaglione, Berdia, Resinè, Macconi, Sugherotorto, Gaspanella, Alcerito e Montecalvo.
Due roghi individuati: scattano le sanzioni
Il primo intervento è avvenuto in contrada Costa Fenicia, dove gli operatori hanno individuato una fumarola e identificato i responsabili della combustione illecita.
Un secondo episodio è stato scoperto grazie al drone nella zona di contrada Diligenza, a Montecalvo.
In questo caso gli agenti hanno dovuto raggiungere il luogo attraversando al buio terreni difficili e vaste distese di serre, anche in presenza di cani da guardia.
Nonostante le difficoltà operative, il personale è riuscito a raggiungere il sito e identificare anche in questa circostanza gli autori del rogo.
Per entrambi gli episodi la Polizia Locale ha avviato i procedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha ricordato che, nei casi previsti dalla legge, possono arrivare provvedimenti molto pesanti, fino al sequestro dell’azienda e dell’area interessata.
L’Amministrazione comunale annuncia che il monitoraggio continuerà anche nelle prossime settimane con nuovi servizi mirati.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata