Girava di notte a Marina di Ragusa con un’auto di grossa cilindrata: scoperto evaso dai domiciliari

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Era ricercato da mesi dopo essersi allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ma è stato individuato dai Carabinieri durante un controllo notturno a Marina di Ragusa.

Protagonista della vicenda è un giovane di 19 anni, E.K.O., originario del Marocco, nei confronti del quale la Procura della Repubblica di Ragusa aveva richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari un aggravamento della misura cautelare per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Era ai domiciliari per ricettazione e porto abusivo di arma

Il giovane era stato sottoposto agli arresti domiciliari dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso perché gravemente indiziato dei reati di ricettazione e porto abusivo di arma da fuoco, contestati per fatti avvenuti nel territorio vittoriese all’inizio dell’anno.

Nonostante l’obbligo di rimanere nella propria abitazione, il 19enne si sarebbe reso irreperibile per oltre tre mesi, abbandonando il domicilio dove viveva con la madre senza fornire indicazioni nemmeno ai familiari, contattati solo occasionalmente per brevi comunicazioni telefoniche.

Il controllo dei Carabinieri nella notte a Marina di Ragusa

La svolta è arrivata durante un servizio di pattugliamento notturno dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa.

I militari, impegnati nei controlli nelle strade della frazione balneare, hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata che intorno alle 2 di notte si aggirava nelle vicinanze del porto turistico di Marina di Ragusa in circostanze ritenute sospette.

È scattato quindi il controllo del veicolo e alla guida i Carabinieri hanno trovato proprio il giovane destinatario del provvedimento cautelare.

Notificata l’ordinanza e trasferito in carcere

Gli accertamenti immediatamente effettuati dai militari dell’Arma hanno permesso di verificare l’esistenza dell’ordinanza di aggravamento della misura detentiva emessa dal GIP di Ragusa.

Dopo essere stato accompagnato in caserma per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito, il 19enne ha ricevuto la notifica del provvedimento.

Al termine delle operazioni di fotosegnalamento, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di via Giuseppe Di Vittorio a Ragusa, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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