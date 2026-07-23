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Schianto frontale sulla Vittoria-Santa Croce: muore una donna, ferito gravemente un uomo

23 Lug 2026 17:12
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Incidente mortale sulla Vittoria – Santa Croce, in contrada Cappellaris. L’incidente ha coinvolto una Golf condotta da una donna di 64 anni, che andava in direzione di Santa Croce, deceduta sul colpo e una Opel condotta da un uomo di 59 anni che è stato soccorso e trasferito in elisoccorso a Catania; le sue condizioni sono serie. I rilievi sono in fase di esecuzione e sta intervenendo la Polizia locale di Vittoria per competenza. Ancora non chiara la dinamica che verrà accertata nelle prossime ore. Intanto è stata allertata la Procura di Ragusa e il medico legale è già giunto sul posto per constatare il decesso.     

Contributo fotografico: Franco Assenza

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