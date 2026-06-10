La IV E dell’I.C. “Portella della Ginestra” di Vittoria trionfa al concorso nazionale “Programma il Futuro”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un importante riconoscimento nazionale per la scuola primaria di Vittoria. La classe IV E dell’Istituto Comprensivo “Portella della Ginestra”, guidata dall’insegnante Silvana Lena, è risultata vincitrice del concorso 2026 “Programma il Futuro”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme al CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica.

Un successo che porta la scuola iblea ai vertici nazionali della didattica digitale, premiando un progetto che unisce tecnologia, inclusione e cooperazione tra studenti.

Il progetto vincitore: “Connessioni di classe”

L’elaborato premiato, dal titolo “Connessioni di classe: nessuno resta solo”, è stato selezionato tra numerosi progetti provenienti da tutta Italia, nell’ambito della tematica “Informatica come strumento di collaborazione e cooperazione”.

Attraverso attività di coding e l’utilizzo del pensiero computazionale, gli alunni hanno sviluppato percorsi didattici innovativi, imparando a lavorare in gruppo, risolvere problemi e utilizzare la tecnologia come strumento di relazione, supporto reciproco e crescita condivisa.

Un percorso che ha trasformato l’informatica in un linguaggio educativo capace di rafforzare inclusione e collaborazione.

La premiazione a Roma

La cerimonia ufficiale si è svolta il 9 giugno presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere a Roma. Una delegazione degli alunni della IV E, accompagnata dall’insegnante Silvana Lena, ha ricevuto il riconoscimento e partecipato alla foto istituzionale.

Un momento di grande emozione che ha coronato mesi di lavoro e progettazione all’interno della classe.

L’insegnante Lena: “Il digitale è uno strumento per crescere insieme”

“Questo riconoscimento – ha dichiarato l’insegnante Silvana Lena – è il risultato dell’impegno, della sensibilità e della capacità di lavorare insieme che i bambini hanno dimostrato durante tutto il percorso. Il digitale, quando è usato con consapevolezza, diventa davvero uno strumento per crescere insieme”.

Corbino: “Un orgoglio per tutta la città di Vittoria”

Soddisfazione anche dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino, che ha sottolineato il valore del risultato raggiunto dalla scuola.

“Un riconoscimento prestigioso che dà lustro non solo alla scuola, ma all’intera città di Vittoria – ha dichiarato –. La nostra comunità si conferma creativa, capace di generare eccellenze e valorizzare il talento delle nuove generazioni attraverso percorsi innovativi e inclusivi”.

L’assessore ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto da docenti e alunni, evidenziando come le scuole del territorio rappresentino un presidio fondamentale di innovazione e crescita educativa.

© Riproduzione riservata