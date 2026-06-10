Acqua col contagocce in c.da Michelica a Modica, cresce la protesta dei residenti: “Serbatoi vuoti e nessuna risposta”

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Da diversi giorni arrivano segnalazioni e lamentele da parte dei residenti della zona Michelica a Modica, in particolare lungo la direttrice della strada Modica-Ispica, dove l’erogazione idrica starebbe avvenendo con notevoli difficoltà.

Secondo quanto riferiscono numerose famiglie, durante le ore in cui l’acqua viene immessa nella rete, la pressione sarebbe estremamente bassa, al punto da non consentire il regolare riempimento dei serbatoi domestici. In molti casi l’acqua arriverebbe con un flusso ridottissimo, “come un filo d’olio”, insufficiente a soddisfare il fabbisogno delle abitazioni.

Una situazione che sta creando disagi crescenti soprattutto in questi giorni caratterizzati dall’aumento delle temperature e dall’inizio della stagione estiva. Diversi residenti raccontano di serbatoi rimasti quasi completamente vuoti e di difficoltà nello svolgimento delle normali attività quotidiane.

Ma oltre al problema dell’erogazione, a suscitare malumore è soprattutto la mancanza di informazioni. Molti utenti hanno infatti tentato di contattare il numero verde di Iblea Acque, l’800 166 321, per conoscere le cause del disservizio o ottenere indicazioni sui tempi di ripristino.

Secondo quanto riferito dai cittadini, dopo il messaggio iniziale che invita ad attendere il proprio turno in linea, la chiamata verrebbe trasferita alla segreteria telefonica di un numero cellulare. A quel punto gli utenti si troverebbero davanti a un ulteriore messaggio automatico che informa dell’impossibilità di lasciare comunicazioni poiché la memoria della segreteria risulta piena.

Una circostanza che aumenta il senso di frustrazione di chi, oltre a fare i conti con la carenza d’acqua, non riesce ad avere chiarimenti sulle cause del problema né informazioni sui tempi necessari per la sua risoluzione.

I residenti chiedono pertanto un intervento urgente e soprattutto una comunicazione più efficace nei confronti dell’utenza. In presenza di eventuali guasti, lavori o riduzioni della portata, sostengono molti cittadini, sarebbe utile fornire aggiornamenti tempestivi attraverso i canali ufficiali per evitare disagi e incertezze.

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