A Vittoria dopo la rissa di Piazza Senia vertice urgente in Prefettura: “Video alterati dall’IA hanno amplificato i fatti”

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Un confronto immediato tra istituzioni per fare chiarezza sui fatti accaduti in Piazza Senia e ribadire l’attenzione verso la sicurezza della città. Su iniziativa del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, si è svolto oggi in Prefettura un incontro con il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, il questore Salvatore Fazzino e il comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile.

L’obiettivo del vertice è stato quello di ricostruire con precisione quanto accaduto nella giornata di ieri e valutare le misure necessarie per garantire l’ordine pubblico.

La ricostruzione: scontri durati meno di un minuto

Durante la riunione è stata ricostruita la dinamica dell’episodio, nel quale alcuni gruppi di giovani si sono affrontati in Piazza Senia.

Secondo quanto emerso, gli scontri sarebbero durati complessivamente circa 48 secondi, un arco di tempo molto limitato durante il quale, pur non essendosi registrati danni a persone o cose, si è verificata una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa.

Prefetto e Questore hanno evidenziato che il rapido intervento delle Forze dell’Ordine ha consentito di riportare la situazione sotto controllo in tempi brevi, evitando possibili conseguenze più gravi.

Le immagini diffuse sui social e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti affrontati nel corso dell’incontro riguarda la diffusione di contenuti sui social network.

Secondo quanto comunicato al termine del vertice, alcune immagini circolate online sarebbero state elaborate mediante strumenti di intelligenza artificiale e farebbero riferimento a contesti non corrispondenti ai fatti realmente accaduti.

Una circostanza che, secondo le istituzioni, avrebbe contribuito ad amplificare la percezione dell’episodio, alimentando una rappresentazione distorta rispetto a quanto effettivamente avvenuto.

Sicurezza e fenomeno migratorio al centro del confronto

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema della sicurezza urbana e della gestione del fenomeno migratorio.

Prefetto e Questore hanno ribadito che Vittoria rappresenta una realtà che da decenni convive con una significativa presenza di cittadini stranieri e che questa situazione richiede un monitoraggio costante e un’azione coordinata tra istituzioni, forze di polizia ed enti locali.

L’attenzione delle autorità, è stato sottolineato, rimane alta per garantire la tutela dell’ordine pubblico e della convivenza civile.

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