Via libera del Consiglio comunale di Modica alla Rottamazione Quinquies: occasione per cittadini e imprese di mettersi in regola

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Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera, all’unanimità dei presenti, due provvedimenti destinati ad avere un impatto concreto su cittadini e imprese: l’adesione alla Rottamazione Quinquies e il Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali.

Si tratta di misure che consentiranno ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune con condizioni particolarmente favorevoli, eliminando sanzioni e interessi e pagando soltanto il capitale dovuto e le spese di notifica.

L’approvazione rappresenta un passaggio importante, perché offre una concreta possibilità a chi negli anni ha accumulato debiti tributari di chiudere la propria posizione senza il peso delle maggiorazioni maturate nel tempo. Allo stesso tempo il Comune potrà recuperare crediti difficilmente esigibili, migliorando le proprie entrate e riducendo il contenzioso.

Il regolamento riguarda i tributi e le entrate patrimoniali affidati al concessionario CRESET. Potranno rientrare nella definizione agevolata, tra gli altri, IMU, TARI, TASI, Canone Unico Patrimoniale, COSAP, canoni idrici, imposta di soggiorno e sanzioni del Codice della strada relative agli anni compresi tra il 2014 e il 2025.

Uno degli aspetti più significativi del provvedimento riguarda la possibilità per ciascun contribuente di scegliere quali posizioni definire e di rateizzare il pagamento fino a 72 mesi, rendendo così più sostenibile la regolarizzazione dei debiti.

L’approvazione è arrivata con il voto favorevole unanime dell’aula, nonostante il parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, scelta che il Consiglio ha ritenuto comunque di compiere nell’interesse della collettività.

Adesso l’attenzione si sposta sugli uffici comunali, chiamati a predisporre tutti gli atti necessari affinché la misura possa diventare operativa nel più breve tempo possibile, consentendo ai contribuenti di presentare le domande di adesione.

A margine dell’approvazione, i gruppi consiliari DC, Radici Iblee e Siamo Modica, promotori dell’iniziativa attraverso una mozione e successive iniziative consiliari, hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come il voto unanime rappresenti un segnale di responsabilità istituzionale e un’opportunità concreta per cittadini, imprese e per le finanze dell’Ente.

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