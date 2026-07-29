Decreto Flussi e sfruttamento nelle campagne iblee: a Marina di Ragusa la Serata della Legalità

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Il rapporto tra immigrazione, lavoro agricolo e legalità sarà al centro della nona edizione della Serata della Legalità di Liolà, appuntamento ormai consolidato della rassegna culturale promossa dalla Pro Loco Mazzarelli.

L’incontro si terrà venerdì 31 luglio alle ore 21.30 nel Giardino di Villa Ottaviano, in via Dandolo a Marina di Ragusa, e sarà dedicato alle distorsioni del Decreto Flussi nella gestione dell’impiego delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri nelle campagne del territorio ibleo.

Un tema di grande attualità che coinvolge uno dei settori economici più importanti della provincia di Ragusa e che negli ultimi anni è stato al centro di numerose riflessioni sul rapporto tra manodopera straniera, diritti e condizioni lavorative.

Un confronto tra magistratura, istituzioni e mondo del lavoro

La Serata della Legalità rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di Liolà, una rassegna che negli anni ha trasformato gli spazi pubblici in luoghi di confronto e partecipazione collettiva.

Sul palco interverranno Elvira Adamo, assessore alle Politiche per l’inclusione, ai Servizi sociali e alle Pari opportunità del Comune di Ragusa, il magistrato Bruno Giordano e Peppe Scifo, responsabile nazionale della CGIL per l’immigrazione europea e internazionale per l’area del Mediterraneo e dell’Africa subsahariana.

A moderare l’incontro sarà Vito Piruzza.

La presenza di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del sindacato offrirà l’occasione per analizzare un fenomeno complesso, mettendo al centro il tema della tutela dei lavoratori e della necessità di contrastare ogni forma di sfruttamento.

“Il prezzo della Legalità”, la video inchiesta sul lato oscuro del Decreto Flussi

Durante la serata sarà proiettata la video inchiesta “Il prezzo della Legalità”, realizzata da Daman Singh, Bianca Turati e Iam Zaoin con il tutor Diego Gandolfo.

Il documentario, vincitore della 14ª edizione del Premio Roberto Morrione promosso in collaborazione con la Rai, racconta come uno strumento nato per favorire l’ingresso regolare dei lavoratori stranieri in Italia possa, secondo quanto ricostruito dall’inchiesta, essere vulnerabile a pratiche irregolari capaci di alimentare precarietà e sfruttamento nel settore agricolo.

Un racconto che punta i riflettori sulle fragilità del sistema e sulle conseguenze sociali di un utilizzo distorto delle procedure previste per l’ingresso dei lavoratori stranieri.

Liolà, la cultura come spazio di comunità

L’appuntamento sulla legalità arriva dopo un altro momento significativo della rassegna: la presentazione del volume “Soglie – Il fregio della Vita” di Tullio Sammito, ospitata nella piazzetta di via Genova.

Una serata che ha visto il dialogo con Mimmo Arezzo, le letture di Tulliola Sammito e gli interventi musicali al violino di Francesca Nigro, trasformando ancora una volta uno spazio urbano in un luogo di incontro e condivisione.

È proprio questo lo spirito che accompagna Liolà: restituire alla comunità piazze, giardini e luoghi pubblici attraverso la cultura, creando occasioni di dialogo e crescita collettiva.

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