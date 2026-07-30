Figli e figliastri nel cartellone delle manifestazioni estive a Scicli

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C’è chi rimane a bocca asciutta e chi attinge ai fondi. Fondi, arrivati seppure in ritardo, che sono stati immessi nel circuito per circa 123mila euro. Eppure, fin dagli arbori della stesura del cartellone degli appuntamenti, s’era detto che non ci sarebbero stati compensi economici per nessuna associazione o gruppo che partecipasse al bando. Su strada la marcia è cambiata. Il Partito Democratico, con il segretario cittadino Marco Causarano, parla di ritardi e di differenze. “L’assessore alla cultura Giuseppe Mariotta ha detto in Consiglio comunale che non poteva esserci alcuna compartecipazione

economica da parte dell’ente alle iniziative in cantiere e che le stesse associazioni potevano promuovere incontri facendosi carico di ogni e qualsivoglia costo (la famigerata delibera sulle tariffe è sempre vigente) – sottolinea il PD nel suo intervento – oggi apprendiamo che, mediante delibera pubblicata il 24 luglio è stata individuata una cifra, circa 123 mila euro, per finanziare alcuni eventi. Non abbiamo pregiudiziali sulla qualità delle iniziative individuate, né sulla capacità delle stesse di creare indotto, ma ci sovvengono delle domande”.

Quesiti che riguardano la questione finanziaria.

“Ora che i vincoli del piano di riequilibrio si sono sciolti, perché non riconoscere dignità alle tante realtà associative che operano in città e che ogni anno reggono sulle proprie spalle l’offerta culturale e di intrattenimento in città, innescando anche processi virtuosi di sviluppo economico? Perché la scelta di finanziare in maniera così preponderante associazioni che non hanno sede a Scicli a dispetto di quelle locali?”. Risposte? Intanto si và avanti e gli appuntamenti di cartellone sfilano davanti a residenti e turisti fra curiosità e malumori.

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