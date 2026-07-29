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L’Odissea tra mito e storia arriva a Cogitare: Massimo Cultraro racconta il poema senza tempo
29 Lug 2026 19:14
Un viaggio tra mito, archeologia e storia per riscoprire uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale. La terza edizione di “Cogitare” sceglie l’Odissea come protagonista di un appuntamento speciale dedicato alla straordinaria attualità del poema attribuito a Omero.
La rassegna culturale ospiterà lunedì 3 agosto alle ore 19, al Pata Pata di Sampieri, la lectio magistralis del professor Massimo Cultraro, archeologo di fama europea e tra i massimi esperti della civiltà micenea e del mondo greco antico.
L’incontro, dal titolo “Odissea tra reale e immaginario”, sarà introdotto dall’archeologo professor Giovanni Di Stefano.
Un poema antico che continua a parlare al presente
Scritta tra l’VIII e il VII secolo a.C., l’Odissea rappresenta una delle opere fondative della cultura occidentale. Attribuita a Omero, nasce dalla tradizione orale degli aedi e raccoglie il racconto del lungo viaggio di Ulisse verso Itaca dopo la guerra di Troia.
Un’opera capace di attraversare i secoli mantenendo intatta la propria forza narrativa, grazie ai suoi temi universali: il viaggio, la ricerca dell’identità, il rapporto tra uomo e destino, il desiderio di ritorno e la sfida davanti all’ignoto.
Proprio questa capacità di parlare ancora alle nuove generazioni ha riportato l’Odissea al centro del dibattito culturale internazionale, anche grazie alla nuova attenzione suscitata dal progetto cinematografico di Christopher Nolan, che ha riacceso l’interesse del grande pubblico verso il poema omerico.
Massimo Cultraro tra archeologia e racconto del mondo miceneo
La presenza di Massimo Cultraro offrirà l’opportunità di esplorare il rapporto tra ciò che appartiene al mito e ciò che può essere ricostruito attraverso le testimonianze archeologiche.
La lectio magistralis analizzerà il complesso intreccio tra immaginario epico e realtà storica, approfondendo il mondo che fece da sfondo alla nascita dei racconti omerici.
Un percorso alla scoperta della civiltà micenea, delle origini della Grecia antica e dei possibili legami tra i luoghi narrati nell’Odissea e le evidenze emerse dagli studi archeologici.
Cogitare cambia programma e accoglie una nuova sfida culturale
L’appuntamento con Cultraro nasce anche dalla disponibilità degli organizzatori a modificare il calendario inizialmente previsto.
L’incontro sostituirà infatti quello programmato con il professor Paolo Matthiae, che sarà rinviato per esigenze organizzative. La scelta di affidare lo spazio a una riflessione sull’Odissea conferma la volontà di Cogitare di proporre temi capaci di unire ricerca scientifica, divulgazione e partecipazione del pubblico.
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