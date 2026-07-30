Rottamazione tasse automobilistiche: l’Ars approva la definizione agevolata dei debiti fiscali

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Una nuova opportunità per centinaia di migliaia di contribuenti siciliani arriva dall’Assemblea Regionale Siciliana, che ha approvato in via definitiva la norma sulla definizione agevolata delle pendenze fiscali. Il provvedimento consente di regolarizzare i debiti relativi alle entrate regionali e ai tributi propri attraverso l’abbattimento totale di sanzioni e interessi, lasciando ai cittadini e alle imprese il pagamento della sola quota capitale.

La misura rappresenta un intervento atteso da famiglie, attività economiche ed enti locali che negli ultimi anni hanno accumulato situazioni debitorie difficili da gestire, con procedure spesso rallentate dalla complessità delle posizioni fiscali.

Tributi regionali, nuova finestra per mettersi in regola entro il 31 ottobre 2026

La norma recepisce le disposizioni nazionali previste dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025, con particolare riferimento ai commi da 102 a 110, e riguarda le pendenze relative alle entrate regionali e ai tributi propri non adempiuti entro il 31 dicembre 2025.

Il termine perentorio per aderire alla definizione agevolata e completare il pagamento è fissato al 31 ottobre 2026. Una scadenza che diventa quindi il punto di riferimento per contribuenti e imprese interessati a chiudere le proprie posizioni con un notevole alleggerimento degli importi dovuti.

Eliminati sanzioni e interessi: una misura per sbloccare situazioni ferme da anni

Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento riguarda la possibilità di intervenire sulle cartelle più complesse, comprese quelle nelle quali erano presenti contemporaneamente tributi regionali e nazionali, tasse automobilistiche e concessioni governative.

La definizione agevolata punta a superare blocchi amministrativi e contenziosi che da anni pesano sulla situazione finanziaria di numerosi contribuenti siciliani, consentendo di chiudere definitivamente molte posizioni rimaste sospese.

L’obiettivo è duplice: da una parte offrire una possibilità concreta a cittadini e imprese per tornare in regola, dall’altra permettere agli enti pubblici di recuperare somme già iscritte nei propri bilanci senza il peso aggiuntivo di sanzioni e interessi difficilmente recuperabili.

Un aiuto anche per i Comuni in difficoltà finanziaria

La norma potrebbe avere effetti importanti anche per gli enti locali, soprattutto per quei Comuni che si trovano in condizioni economiche particolarmente delicate.

La possibilità di definire le pendenze potrebbe infatti consentire di superare situazioni nelle quali la quota capitale dei debiti era già iscritta in bilancio, ma il peso di sanzioni e interessi rendeva impossibile una chiusura definitiva delle posizioni, generando criticità amministrative e contabili.

Un intervento che punta quindi a produrre benefici non soltanto per i contribuenti, ma anche per la stabilità finanziaria degli enti territoriali siciliani.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta il decreto attuativo dell’assessorato all’Economia

Il prossimo passaggio sarà la pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Successivamente l’assessore regionale all’Economia dovrà emanare, entro 30 giorni, il decreto attuativo necessario per definire le modalità operative.

Il decreto consentirà agli interessati di individuare le proprie posizioni debitorie e conoscere le procedure per aderire alla definizione agevolata. Solo dopo la pubblicazione delle modalità definitive sarà possibile procedere concretamente alla regolarizzazione dei debiti.

A rivendicare il risultato raggiunto è l’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali e componente della Commissione Bilancio, primo firmatario dell’emendamento che ha portato all’approvazione della norma.

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