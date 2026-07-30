Anche ad Ispica via libera alla “rottamazione quinquies”: chance per mettersi in regola con il Comune

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La notizia più importante emersa dal Consiglio comunale di ieri riguarda i contribuenti. L’aula ha infatti approvato all’unanimità l’adesione del Comune alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, una misura che consentirà a cittadini e attività economiche di regolarizzare i propri debiti con il Comune a condizioni agevolate.

In concreto, potranno essere estinte le pendenze relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando dell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Una possibilità che potrebbe alleggerire il peso dei debiti accumulati negli anni e favorire il recupero delle somme da parte dell’Ente.

Secondo quanto emerso durante la seduta, il provvedimento rappresenta un doppio vantaggio: da un lato offre un’opportunità concreta ai contribuenti per rimettersi in regola, dall’altro consente al Comune di migliorare la riscossione delle proprie entrate e recuperare risorse utili per il bilancio.

Nel corso della riunione il Consiglio ha inoltre ratificato tre variazioni di bilancio adottate in precedenza dalla Giunta per garantire la continuità amministrativa dell’Ente.

Spazio anche alla discussione sulla situazione di contrada Scorsone, al centro di un ordine del giorno presentato da cinque consiglieri di minoranza. Il confronto si è concentrato sulla necessità di intervenire per la messa in sicurezza della zona, il rifacimento del manto stradale e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, temi particolarmente sentiti dai residenti della contrada.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati con il voto unanime dei consiglieri presenti, un risultato che, secondo l’Amministrazione comunale, testimonia un clima di collaborazione istituzionale sui principali provvedimenti discussi in aula.

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