LA FOTO. L’Etna torna a infiammare il cielo della Sicilia

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L’Etna ha regalato nella serata del 30 luglio 2026 uno degli spettacoli naturali più affascinanti degli ultimi mesi. Dal Cratere Voragine si sono innalzate spettacolari fontane di lava che hanno illuminato il cielo sopra il vulcano, offrendo uno scenario di straordinaria bellezza visibile anche da grande distanza. L’attività eruttiva, accompagnata dal bagliore del magma incandescente, ha attirato l’attenzione di appassionati, fotografi e osservatori che hanno immortalato un evento destinato a rimanere tra le immagini simbolo dell’estate 2026.

Lo scatto dalla Strada Mare Neve a 1.500 metri di altitudine

Tra le immagini più suggestive della serata spicca quella realizzata dal fotografo Gianni Tumino lungo la Strada Mare Neve, a circa 1.500 metri sul livello del mare. Lo scatto, effettuato alle ore 21:19 del 30 luglio 2026, cattura tutta la potenza dell’eruzione con le fontane di lava che si elevano dal Cratere Voragine, mentre il contrasto con il cielo notturno esalta ogni dettaglio dell’attività vulcanica.

La fotografia restituisce un’immagine intensa dell’energia sprigionata dall’Etna, evidenziando la spettacolare colonna di materiale incandescente che si innalza sopra la sommità del vulcano, in uno scenario di rara suggestione.

Una fotografia realizzata con una lunga focale

Per documentare l’evento è stata utilizzata una Canon EOS R6 Mark II abbinata a un obiettivo Sigma DG 150-600 mm con duplicatore Sigma 2X, raggiungendo una lunghezza focale di circa 800 mm alla focale equivalente utilizzata. L’immagine è stata realizzata con apertura f/11, tempo di esposizione di 6 secondi e sensibilità ISO 1600, impostazioni che hanno consentito di catturare la luminosità delle fontane di lava mantenendo elevato il livello di dettaglio.

La fase di sviluppo dell’immagine è stata successivamente curata attraverso Adobe Lightroom e Adobe Photoshop, preservando la naturalezza della scena e valorizzando i colori incandescenti del magma.

I dati tecnici della fotografia

Lo scatto è stato realizzato il 30 luglio 2026 alle ore 21:19 dalla Strada Mare Neve, a circa 1.500 metri di quota. L’attrezzatura utilizzata comprende una Canon EOS R6 Mark II con obiettivo Sigma DG 150-600 mm e duplicatore Sigma 2X, per una focale di circa 800 mm, diaframma f/11, esposizione di 6 secondi e sensibilità ISO 1600. Lo sviluppo dell’immagine è stato eseguito con Adobe Lightroom e Adobe Photoshop. Foto di Gianni Tumino.

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