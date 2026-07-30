Pozzallo rende omaggio alla Guardia Costiera con la cittadinanza onoraria

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Pozzallo si prepara a vivere una giornata dal forte valore istituzionale e simbolico. La città conferirà infatti la cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il massimo riconoscimento civico con cui l’Amministrazione comunale intende celebrare il legame costruito negli anni tra il Corpo e la comunità pozzallese.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del venticinquesimo anniversario dell’elevazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo a Capitaneria di Porto, una ricorrenza che segna un traguardo importante per uno dei presidi più strategici del territorio.

Una cerimonia per celebrare il servizio al territorio

La manifestazione prenderà il via in piazza Municipio con l’apertura di uno spazio espositivo dedicato alla Guardia Costiera, pensato per raccontare ai cittadini le numerose attività svolte quotidianamente dal Corpo. In programma anche uno speciale annullo filatelico commemorativo realizzato per celebrare l’importante anniversario.

Il momento centrale della giornata sarà la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria, deliberata dal Consiglio comunale lo scorso 3 luglio.

Alla cerimonia parteciperanno il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, in rappresentanza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, insieme al sindaco Roberto Ammatuna, alle autorità civili e militari, ai rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, del cluster marittimo, delle associazioni combattentistiche e d’arma e del personale della Capitaneria di Porto.

Un riconoscimento al lavoro degli uomini e delle donne della Guardia Costiera

Particolarmente significativo sarà il momento della lettura della motivazione ufficiale con cui il Comune riconoscerà il ruolo svolto dalla Guardia Costiera nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell’ambiente marino e costiero, nella vigilanza sulla legalità e nella protezione degli interessi della collettività.

Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta anche un tributo al personale della Capitaneria di Porto di Pozzallo che, negli anni, ha accompagnato la crescita del porto e del territorio, garantendo una presenza costante nelle attività di soccorso, controllo e assistenza.

La città in festa tra musica e partecipazione

Al termine della cerimonia istituzionale, la giornata proseguirà con un momento di festa aperto alla cittadinanza grazie al concerto dell’Elisa Guarrella Quintet.

Ad arricchire il programma saranno anche le esibizioni del Corpo Bandistico Città di Pozzallo e la partecipazione di Enola Carbonaro, in un clima di condivisione che intende rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità.

Ammatuna: “Un legame destinato a durare nel tempo”

Per il sindaco Roberto Ammatuna, il conferimento della cittadinanza onoraria va ben oltre il valore simbolico di un riconoscimento.

«Non sarà soltanto un premio per quanto realizzato nel corso degli anni – sottolinea il primo cittadino – ma suggellerà un legame destinato a proseguire nel futuro, fondato sui valori della solidarietà, della sicurezza, della legalità e del servizio alla comunità».

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