Torna il servizio bus gratuito per il Koala: navetta notturna per vivere la movida in sicurezza

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Un servizio pensato per agevolare gli spostamenti dei giovani e garantire maggiore sicurezza durante le serate estive. Torna anche nel 2026 il bus gratuito da e per la discoteca Koala, grazie alla collaborazione tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Comune di Ragusa, Koala e ditta Tumino.

La navetta sarà attiva nelle serate di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, offrendo un collegamento diretto tra Ragusa Ibla, il centro città, Marina di Ragusa e il locale.

L’iniziativa rientra nel percorso di attenzione alla sicurezza della movida estiva, con l’obiettivo di favorire una mobilità alternativa all’auto privata soprattutto nelle ore notturne.

Prenotazione obbligatoria per accedere al servizio gratuito

Per utilizzare il bus sarà necessario effettuare la prenotazione attraverso gli appositi moduli online. Le iscrizioni dovranno essere completate entro gli orari stabiliti: per la serata del 31 luglio il termine è fissato alle ore 14 di venerdì 31 luglio, mentre per la notte dell’1 agosto sarà possibile registrarsi fino alle ore 12 di sabato 1 agosto.

Non saranno prese in considerazione richieste arrivate oltre le scadenze indicate.

Il sistema richiede l’utilizzo di una sola email per ogni iscrizione. La registrazione della richiesta avverrà automaticamente, mentre la conferma definitiva sarà inviata successivamente tramite comunicazione all’indirizzo indicato.

Percorsi e orari della navetta notturna

Il servizio prevede una sola corsa di andata per tutti i partecipanti. La partenza è fissata alle 22.30 dal parcheggio della Repubblica a Ibla, con fermata alle 22.40 allo Scalo Merci di Ragusa.

La navetta raggiungerà poi Marina di Ragusa con una fermata prevista alle 23 in via Brin, per arrivare al Koala alle 23.10.

Per il rientro è prevista un’unica corsa alle 4 del mattino dal parcheggio del Koala. Il bus effettuerà la fermata alle 4.10 in via Brin, alle 4.30 allo Scalo Merci e terminerà il percorso alle 4.40 al parcheggio della Repubblica a Ibla.

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