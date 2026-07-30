Accordo tra Libero Consorzio e Comuni: 975 mila euro per sicurezza, turismo e sport

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Un piano strategico per rafforzare la sicurezza durante la stagione estiva, promuovere il territorio ibleo e rilanciare le infrastrutture sportive. È questo il risultato dei tre protocolli sottoscritti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dai dodici Comuni della provincia, un’intesa che punta a costruire una programmazione condivisa per affrontare alcune delle principali sfide del territorio.

Gli accordi prevedono interventi coordinati in tre settori chiave: sicurezza della movida estiva, valorizzazione turistica attraverso un calendario unico di eventi e riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Per sostenere le iniziative sono state stanziate risorse complessive pari a 975 mila euro.

Sicurezza della movida estiva: 180 mila euro per prevenzione e trasporti

Il primo protocollo riguarda la gestione dei rischi legati alla movida estiva, un tema particolarmente delicato durante i mesi di maggiore affluenza turistica nelle località costiere.

L’obiettivo è creare un sistema coordinato di prevenzione attraverso iniziative rivolte alla sicurezza stradale, al potenziamento dei collegamenti collettivi verso le zone della costa e alla promozione di occasioni di aggregazione sicura per i giovani.

Il Libero Consorzio ha destinato 180 mila euro per il 2026, con l’intento di ridurre i rischi legati agli spostamenti notturni e offrire alternative organizzate sul territorio.

Un cartellone unico per rilanciare il turismo negli Iblei

Il secondo accordo punta invece alla costruzione di una strategia turistica integrata attraverso un calendario coordinato di manifestazioni culturali, religiose, tradizionali e ricreative.

La programmazione condivisa mira a valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico della provincia di Ragusa, mettendo in rete i diversi Comuni e favorendo una maggiore attrattività anche nei periodi al di fuori dell’alta stagione.

Particolare attenzione sarà dedicata alle aree interne, con l’obiettivo di ampliare i flussi turistici e rafforzare la promozione del territorio attraverso il brand Enjoy Barocco.

Per questo programma il Libero Consorzio ha previsto un investimento di 295 mila euro, distribuito tra i Comuni sulla base di criteri demografici e con una quota minima garantita per ciascun ente.

Sport e impianti comunali: mezzo milione per la rigenerazione delle strutture

Il terzo protocollo riguarda il potenziamento delle infrastrutture sportive dell’intera area iblea. L’accordo prevede un programma comune di manutenzione straordinaria, recupero e valorizzazione degli impianti sportivi comunali.

L’obiettivo è migliorare la qualità delle strutture disponibili, incentivare la pratica sportiva tra cittadini e giovani e rendere il territorio più competitivo anche dal punto di vista dell’offerta turistica legata allo sport.

Per gli interventi il Libero Consorzio ha stanziato 500 mila euro, destinati a sostenere opere di miglioramento e adeguamento degli impianti.

Un modello di collaborazione tra istituzioni per lo sviluppo degli Iblei

La firma dei protocolli rappresenta un passo verso una gestione più coordinata delle politiche territoriali, con una collaborazione diretta tra l’ente provinciale e le amministrazioni comunali.

L’obiettivo dichiarato è superare una visione frammentata degli interventi e costruire una strategia comune capace di incidere su sicurezza, turismo e qualità dei servizi.

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