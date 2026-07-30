La Palomar sceglie ancora una volta gli Iblei. Si torna a girare fra Sampieri e Monterosso Almo

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A ricercare le comparse è la società di produzione Palomar, la stessa che ha firmato gli episodi del Commissario Montalbano. Si cercano comparse, uomini e donne, di età compresa fra i 18 ed i 70 anni e minori di età fra i 7 ed i 17 anni maschi e femmine. Il casting delle comparse si terrà nei giorni 6 e 7 agosto dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 nella sala dell’auditorium comunale di via Roma a Monterosso Almo.

Le figure ricercate.

Uomini e donne di ogni età che abbiano esperienza di recitazione, che sappiano ballare la tarantella siciliana, musiche anni Sessanta e valzer. Si cercano ragazzi e ragazze che abbiano pratica di ballo in generale; uomini di ogni età che sappiano guidare ciclomotori con le marce ed apecar. Ed ancora uomini di ogni che suonino strumenti musicali e che siano bravi a fischiare.

Richieste particolari per esigenze di scena?

Visto che si tratta di una produzione ambientata in un’epoca non contemporanea, per esigenze sceniche le persone che parteciperanno al casting non devono avere capelli colorati, piercing in viso, unghie troppo lunghe e colorate e tatuaggi troppo vistosi.

Il casting apre le speranze per chi ama il teatro.

In un territorio dove il cinema ha trovato il suo terreno fertile tante le aspettative: da chi ama misurarsi con la macchina da presa, da chi ama recitare e lo fa per passione senza aspettarsi nulla dalla nuova esperienza, da chi guarda alla cinematografia con curiosità ma anche con divertimento senza grilli per la testa.

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