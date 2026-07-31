Distretto Sociosanitario 44: undici nuove assunzioni per rafforzare i servizi sociali

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Il Distretto Sociosanitario 44 compie un passo significativo nel potenziamento del sistema di welfare territoriale. Sono entrate ufficialmente in servizio undici nuove figure professionali che andranno a rafforzare la rete dei servizi sociali nei Comuni del Distretto, con l’obiettivo di garantire interventi più rapidi, qualificati e vicini alle esigenze delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità.

L’iniziativa è resa possibile grazie alle risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, che ha destinato al Distretto un finanziamento complessivo di 1.843.786,26 euro.

Nuove professionalità per un welfare più vicino ai cittadini

Le undici nuove risorse saranno integrate stabilmente nell’organizzazione dei Servizi Sociali. Circa il 60% opererà all’interno del Comune di Ragusa, ente capofila del Distretto, mentre il restante 40% sarà distribuito tra gli altri Comuni aderenti.

L’obiettivo è rafforzare il lavoro multidisciplinare nella gestione dei casi, favorendo una presa in carico più efficace delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di disagio sociale, economico ed educativo.

Il nuovo assetto consentirà di migliorare la qualità degli interventi e di offrire servizi sempre più integrati, in grado di rispondere con maggiore tempestività ai bisogni del territorio.

Un finanziamento da oltre 1,8 milioni di euro

L’arrivo delle nuove professionalità è il risultato del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale di Ragusa e dal Distretto Sociosanitario 44.

Il Settore VII del Comune di Ragusa, insieme ai funzionari degli enti del Distretto, ha seguito l’intero iter amministrativo che ha portato all’intercettazione delle risorse ministeriali e alla sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione prevista nell’ambito del PON Inclusione 2021-2027.

Successivamente, l’Assessorato al Personale ha completato tutte le procedure necessarie per consentire l’assunzione delle nuove figure professionali.

Adamo: “Un valore aggiunto per tutto il Distretto”

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa, Elvira Adamo, che ha evidenziato il lavoro di squadra svolto all’interno dell’Amministrazione.

“Questo risultato è anche il frutto della collaborazione tra i diversi uffici comunali. Ringrazio il dirigente, i funzionari del mio Assessorato, l’assessora al Personale Catia Pasta e il Settore Risorse Umane per l’importante lavoro svolto. Rivolgo un sincero benvenuto alle professioniste e ai professionisti che iniziano oggi questo percorso. Entrano a far parte di una rete che opera quotidianamente al servizio delle persone più fragili e sono certa che il loro contributo rappresenterà un valore aggiunto per tutto il Distretto.”

Le figure professionali che entrano in servizio

Le nuove assunzioni riguardano personale amministrativo, personale contabile, psicologi, educatori professionali e pedagogisti.

Come spiegato dall’assessora al Personale Catia Pasta, si tratta di contratti a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, destinati a rafforzare le competenze organizzative e tecniche del sistema dei servizi sociali.

“L’inserimento di queste figure consentirà una gestione sempre più integrata degli interventi e una risposta più efficace ai bisogni delle comunità locali”, ha sottolineato l’assessora.

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