“L’amicizia è una cosa seria”: la Polizia di Stato scende in campo contro l’abbandono degli animali

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Con l’arrivo dell’estate torna alta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono degli animali domestici, una pratica ancora troppo diffusa soprattutto nei mesi delle vacanze e che rappresenta non solo un gesto di estrema crudeltà, ma anche un comportamento perseguibile dalla legge.

Per sensibilizzare cittadini e automobilisti, la Polizia di Stato ha lanciato un nuovo spot diffuso attraverso i propri canali social ufficiali, WhatsApp e il web, con l’obiettivo di ricordare che gli animali non sono un ostacolo alla vacanza, ma compagni di vita da proteggere e rispettare.

Il messaggio della campagna è chiaro: “L’amicizia è una cosa seria. Non abbandonare gli animali!”

Un gesto che mette in pericolo vite e sicurezza stradale

L’abbandono di un animale domestico costituisce un reato e può avere conseguenze drammatiche non soltanto per l’animale lasciato solo, ma anche per le persone.

Un cane o un altro animale abbandonato lungo una strada può infatti vagare senza controllo, creando situazioni di grave rischio per chi viaggia, soprattutto sulle arterie più trafficate durante il periodo estivo.

La campagna della Polizia di Stato punta proprio a richiamare il senso di responsabilità dei proprietari, ricordando che un animale non può essere considerato un problema da risolvere prima della partenza per le ferie.

Lo spot racconta il legame speciale tra una poliziotta e la sua Joy

Protagonista del video realizzato dalla Polizia di Stato è una poliziotta che, al termine della giornata lavorativa, torna a casa e si prepara per le vacanze.

Dopo aver sistemato la valigia arriva il momento della partenza, ma non da sola: con lei c’è Joy, il suo animale domestico, compagna di viaggio e parte integrante della famiglia.

Una storia semplice ma efficace, costruita per ricordare che condividere la propria vita con un animale significa assumersi una responsabilità fatta di cura, affetto e presenza quotidiana.

L’appello della Polizia: gli animali non si abbandonano

Attraverso questa iniziativa, la Polizia di Stato rinnova l’invito a non abbandonare gli animali e a scegliere sempre soluzioni responsabili anche durante il periodo delle vacanze.

Organizzare un viaggio con il proprio animale, affidarlo temporaneamente a persone di fiducia o rivolgersi a strutture adeguate sono alternative possibili rispetto a un gesto che può causare sofferenza e mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

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