Posidonia spiaggiata sul litorale ispicese: bagnanti e villeggianti divisi sul fenomeno e sugli interventi

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C’è chi ne chiede la rimozione per bonificare la spiaggia e soprattutto la battigia e chi chiede di lasciarla al suo posto perchè di beneficio per la salute. Il dilemma è sempre lo stesso: si presenta soprattutto nei mesi estivi quando il litorale ispicese, come gli altri tratti della costa sud-orientale della Sicilia e di quella iblea, riceve quanto il mare spiaggia con quel moto ondoso che da est ad ovest, e viceversa, investe la lunga fascia marina del Canale di Sicilia. Il mare mosso ha depositato a riva ingenti quantità di alghe. Lasciarle o rimuoverle? “Sono fra i difensori della posidonia – commenta un villeggiante e bagnante che frequenta la costa ispicese – è indispensabile per frenare l’erosione ed è indice di salute del mare e come se non bastasse pure terapeutica. Che non si azzardino a rimuoverla. Avete visto cosa è successo a viale Kennedy? Spiaggia arata come per coltivare patate, dopo mezza mareggiata neanche tanto forte, la spiaggia si è dimezzata, la forte corrente era in direzione Pozzallo, e non devo dire altro. Questo perché la sabbia smossa ovviamente è più facile da rimuovere e una volta tornata in mare è preda delle correnti. Continuo a parlare con gente schizzinosa che odia le alghe, sappiate che un bagno in un mare saturo di posidonia è un bagno di salute per tiroide, fegato, reni, ossa, etc. In una SPA o in fisioterapia queste terapie si pagano, qui è tutto gratis!”. Ed allora posidonia in mare ed in spiaggia perchè questa alga è benefica per l’equilibrio marino e per il benessere dell’uomo. E’ la natura che regala benefici a costo zero. Ed, intanto, tanta gente riflesse, si documenta ed alla fine c’è chi non storce il naso nel fare il bagno in mezzo alle alghe o nel passeggiare su un tappeto di posidonia in via di essiccazione.

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