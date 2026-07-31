I 105 anni di Concetto Drago: da Scicli gli auguri per il nonno più longevo della città

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Una vita trascorsa fra famiglia, lavoro ed ideali. Concetto Drago ha raggiunto la veneranda età di 105 anni. Vedovo, attorniato dai figli, dai nipoti e dai pronipoti, è la forza umana che diventa realtà fra sane e serene abitudini. Padre degli avvocati Franco e Danilo Drago, rispettivamente figlio e nipote, Concetto Drago ha trascorso un secolo di vita e di storia. Noto per il suo impegno sociale e politico e legato fortemente agli ideali di sinistra, è stato il classico uomo di partito che si è speso per la comunità, per le lotte bracciantili ed abitative, per la serenità sociale in tempi in cui è stato difficile vivere. Nato il 29 luglio 1921 si è diviso fra il lavoro nei campi e l’emigrazione in Sudamerica. Ha conosciuto personalmente lo scrittore Elio Vittorini ed ha partecipato all’occupazione del Circolo dei Cavalieri nel secondo dopoguerra diventato poi Camera del lavoro ed oggi set della fiction televisiva del commissario Montalbano. Sue le battaglie per l’abbandono dell’agglomerato troglotido di Chiafura e per dare dignità abitativa alle famiglie che sono rimaste lì fino agli anni Sessanta del secolo scorso. Lo scrittore Elio Vittorini lo ebbe al suo fianco proprio nel visitare le grotte di Chiafura ed incontrare i suoi abitanti e gli fu grato tanto che gli inviò il suo libro “Conversazione in Sicilia” con tanto di dedica. Quella edizione del libro conteneva le foto scattate a Scicli, su indicazione dello stesso Vittorini, dal fotografo Luigi Crocenzi. “

La sua lunga vita attraversa un secolo di storia, custodendo ricordi, valori ed esperienze che rappresentano un patrimonio prezioso. Essere stato amico di Elio Vittorini per l’amico Concetto Drago rappresenta un tassello significativo ad un percorso umano ricco di incontri e di cultura – commenta il suo amico Giovanni Pisani – a Concetto rivolgo i più sinceri auguri di buon compleanno, con l’auspicio che continui a donare a chi gli è vicino la sua memoria, la sua saggezza ed il suo esempio. Centocinque anni sono una testimonianza di vita che merita rispetto, gratitudine ed ammirazione”.

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