Pozzallo rende omaggio alla Guardia Costiera: cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto

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Un riconoscimento che va oltre il valore simbolico e che racchiude venticinque anni di servizio, sacrificio e umanità. La città di Pozzallo ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, rendendo omaggio alle donne e agli uomini che, in questi anni, hanno operato al servizio del mare e della comunità.

La cerimonia, svoltasi nel cuore della città, ha rappresentato un momento di profonda partecipazione istituzionale e civile. Un tributo a chi quotidianamente garantisce la sicurezza della navigazione, tutela l’ambiente marino, assiste i lavoratori del mare e, soprattutto, è stato protagonista di migliaia di operazioni di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo.

Per Pozzallo, porto simbolo degli approdi e dell’accoglienza, la Guardia Costiera ha rappresentato negli anni molto più di un presidio dello Stato. È stata un punto di riferimento nelle emergenze, nell’assistenza ai migranti e nella gestione di uno dei fenomeni umanitari più complessi degli ultimi decenni, distinguendosi per professionalità, spirito di servizio e profonda attenzione verso la vita umana.

Il conferimento della cittadinanza onoraria vuole quindi essere il segno tangibile del legame costruito tra la città e il Corpo delle Capitanerie di Porto, un rapporto consolidato da un quarto di secolo di presenza sul territorio e da un impegno costante al fianco della comunità.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stata la presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestri, che ha definito la giornata “un momento importante per Pozzallo”, evidenziando come il mare rappresenti un elemento identitario della città e come questo legame sia stato rafforzato proprio dall’opera delle donne e degli uomini della Guardia Costiera.

Secondo Celestri, il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta il “grazie” dell’intera comunità a chi, in questi venticinque anni, ha protetto il mare, soccorso chi era in difficoltà e accolto quanti hanno visto nel Mediterraneo una speranza di vita migliore. Un riconoscimento rivolto anche a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei pescatori, dei lavoratori del mare e di tutti coloro che vivono il mare come risorsa e luogo di lavoro.

La presidente del Consiglio comunale ha inoltre sottolineato come la presenza della Guardia Costiera abbia contribuito a fare di Pozzallo una città dell’accoglienza, della solidarietà e dell’umanità, valori che negli anni hanno caratterizzato l’identità del territorio. Da qui la scelta unanime del Consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto, quale segno di gratitudine verso un’Istituzione che continua a svolgere un ruolo fondamentale per la comunità.

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