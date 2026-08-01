Scicli conquista Rai Uno: la Fornace di Punta Pisciotto protagonista di Camper Osteria Italia

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Sampieri torna sotto i riflettori nazionali grazie a Rai Uno. Una troupe della rete ammiraglia della Rai è stata ospite nei giorni scorsi a Punta Pisciotto, dove ha realizzato un servizio dedicato alla Fornace Penna e al suggestivo paesaggio costiero di Scicli.

A darne notizia è stato il sindaco Mario Marino, che ha annunciato la presenza della produzione televisiva nell’ambito della trasmissione “Camper Osteria Italia”, il programma in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12 su Rai Uno, condotto da Giuseppe Calabrese.

La Fornace Penna diventa un palcoscenico naturale per yoga e pilates

Il servizio realizzato dalla troupe Rai ha scelto come scenario la spiaggia e la scogliera di Punta Pisciotto, uno dei luoghi simbolo del territorio sciclitano.

Le immagini racconteranno la bellezza del tratto costiero di Sampieri attraverso un’esperienza legata al benessere e alla valorizzazione del paesaggio: il mare e la scogliera diventano infatti la cornice naturale per una lezione di yoga e una sessione di pilates.

Un modo originale per mostrare al grande pubblico non soltanto il valore storico e architettonico della Fornace Penna, ma anche la capacità del territorio di offrire esperienze legate alla natura, allo sport e al turismo lento.

Sampieri ancora protagonista sui media nazionali

La presenza delle telecamere Rai rappresenta un’ulteriore occasione di promozione per Scicli e per l’intera fascia costiera.

Punta Pisciotto, con il fascino della storica fornace affacciata sul Mediterraneo, continua infatti a essere uno dei luoghi più riconoscibili della Sicilia sud-orientale, capace di attirare visitatori, produzioni televisive e cinematografiche.

Il servizio di Rai Uno contribuirà a portare nelle case degli italiani le immagini di un luogo che unisce storia, architettura industriale, mare e paesaggio.

La collaborazione tra Comune, Film Commission e Regione

Ad accogliere la troupe Rai a Sampieri è stata la Scicli Film Commission, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

Una sinergia finalizzata alla promozione del territorio e alla crescita della visibilità di Scicli attraverso il racconto audiovisivo.

Negli ultimi anni il territorio è stato più volte scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche, grazie al patrimonio storico, architettonico e naturalistico che caratterizza il territorio.

Il servizio in onda nei prossimi giorni

Il pubblico di Rai Uno potrà vedere presto le immagini girate a Punta Pisciotto. Il servizio realizzato dalla troupe di Camper Osteria Italia andrà infatti in onda nei prossimi giorni.

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