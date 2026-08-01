Quarant’anni al servizio dei bambini: Ispica rende omaggio al pediatra Francesco Gambuzza

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Ci sono medici che curano, e poi ci sono quelli che diventano parte della storia di una comunità. È il caso del dottore Francesco Gambuzza, pediatra che da quarant’anni accompagna la crescita di intere generazioni di bambini a Ispica e nel territorio del Sud-Est siciliano.

In questi decenni migliaia di famiglie hanno varcato la porta del suo ambulatorio. Bambini che oggi sono diventati genitori e che continuano ad affidarsi a lui per la salute dei propri figli. Il telefono del dottore Gambuzza continua ancora a squillare ogni giorno: per molte mamme resta il primo punto di riferimento, proprio come lo era quando erano loro le sue piccole pazienti.

Tra coloro che hanno avuto il privilegio di essere seguiti dal pediatra c’è anche il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, testimonianza di quanto la sua attività abbia attraversato le generazioni, diventando parte della memoria collettiva della città.

Per celebrare questo importante traguardo, il PalaBrancati di Ispica ha ospitato una grande festa all’insegna della gioia, dei sorrisi e della condivisione. Palloncini colorati, giochi, animazione, zucchero filato e tante famiglie hanno trasformato la serata in un momento speciale dedicato soprattutto ai bambini, i veri protagonisti della lunga carriera del dottore Gambuzza.

L’iniziativa non è stata soltanto un’occasione per dire grazie a un professionista stimato, ma anche un gesto concreto di solidarietà. Il ricavato della lotteria benefica organizzata durante l’evento sarà infatti devoluto all’associazione Ibiscus di Catania, impegnata nel sostegno ai bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie.

Quarant’anni di visite, consigli, rassicurazioni e disponibilità hanno fatto del dottore Francesco Gambuzza molto più di un pediatra. Per migliaia di ispicesi rappresenta una presenza familiare, un volto capace di infondere fiducia nei momenti più delicati della crescita dei propri figli.

La festa organizzata dalla comunità è stata quindi il modo più autentico per restituire l’affetto ricevuto in tutti questi anni. Un lungo applauso a un medico che ha trasformato la professione in una missione e che continua, ancora oggi, a essere un punto di riferimento insostituibile per bambini, genitori e nonni, unendo competenza, umanità e dedizione al servizio della comunità.

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