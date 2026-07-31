Giovanna Drago: la poesia che racconta l’anima siciliana conquista il Premio SYGLA

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“Un’altra emozione da custodire nel cuore. Tra un respiro e l’altro la poesia continua a regalarmi soddisfazioni…”, ha commentato così la sciclitana Giovanna Drago il premio di poesia ricevuto, nel suggestivo cortile del Convento di Santa Maria a Chiaramonte Gulfi. E’ stato suo il primo premio al concorso di Poesia nazionale Città Di Chiaramonte Premio SYGLA con la mia poesia in lingua siciliana “Tra n’çiatu e n’autru” con la quale la poetessa ed attrice amatoriale sciclitana ha partecipato. “Ringrazio gli organizzatori Sergio D’Angelo ed Alessandro Damato per la calorosa accoglienza, la giuria per aver apprezzato il mio lavoro ed il sindaco Mario Cutello che mi ha consegnato il prestigioso riconoscimento con la motivazione che mi piace riportare. ‘Tra n’çiatu e n’autru’ è un testo potente, commovente, intriso di nostalgia. È una presa d’atto di una consapevolezza che conduce alla fine di un cammino/ ora ca sugnu a lu scurari/…ma con una forza contemporanea di ancorarsi alla vita/cca vuogghiu arristari/.la metafora del vento freddo che accarezza i ricordi è lo specchio dell’introspezione del poeta e della sua unicità. L’autore utilizza un lessico dialettale che fornisce immagini nitide e definite, promanate da un’anima che ha la leggerezza di un’ombra, immagini che disegnano ‘fredde mura, fredde come gli aliti che inducono lo scrittore ad una rinascita benchè contenuta ‘tra n’çiatu e n’autru’ nella poesia”.

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